El sots-20 del Solsona assoleix el subcampionat de Catalunya en una fita històrica per al club

El sots-20 masculí del CB Solsona ha segellat una pàgina històrica per al club amb una temporada excel·lent que ha culminat el cap de setmana a Roses amb el subcampionat de Catalunya nivell A-1, després d'assolir el primer lloc de la territorial de Barcelona i el primer de la lliga. Els solsonins han acabat la final amb un 85 a 64 a favor del CB Tarragona i després d'una semifinal memorable contra el Vilassar de Dalt que es van endur gràcies a un triple anotat des del mig del camp en el darrer segon.

CB Tarragona 85-64 CB Solsona

L'equip entrenat per Toni Ribalta s'havia classificat per a jugar la segona final en dues setmanes, amb el desgast físic i psicològic que això suposa per tots els integrants del grup. Diumenge a la tarda, els solsonins s'enfrontaven a un rival físicament implacable, que ja des de l'inici va saber jugar els seus punts forts, amb la superioritat que suposava en el rebot i en el joc interior.

Aquest darrer encontre del campionat va ser molt complicat en els primers minuts, amb un parcial molt favorable als tarragonins, que va fer remar a contracorrent els jugadors de Solsona. Els taronja-i-negres, sense abaixar els braços, van ser capaços de ficar-se a només tres punts a la meitat del segon quart després de superar un desavantatge de 15 punts. Al final de la primera meitat es va arribar al resultat de 46-35.

La segona meitat no va ser diferent: els del Tarragona van continuar treballant la seva superioritat física sota els taulells per agafar una renda que seria definitiva per al desenllaç del partit.

Tot i la derrota de diumenge, els jugadors del Solsona es proclamen subcampions de Catalunya, campions de la territorial de Barcelona i campions de lliga en una temporada històrica per als jugadors i el club. Per a Toni Ribalta, «l'equip no es queda tant amb el resultat de diumenge a Roses, que és excel·lent, sinó amb els moments viscuts i les experiències, que no oblidarem durant molt temps».

CB Vilassar 84-87 CB Solsona

Aquest partit arribava endemà de la segona semifinal contra el Vilassar de Dalt. Va ser un matx molt disputat, contra un equip campió del seu grup i contra el qual havia jugat la final del campionat territorial el cap de setmana anterior.

El partit començava amb els taronges molt ficats en el joc, i de seguida van aconseguir una renda important al marcador per mantenir els maresmencs a ratlla. Un Vilassar inspirat en atac no deixava que els solsonins es distanciessin gaire en el marcador, tot i que les diferències al llarg de la primera meitat van ser sempre superiors als 10 punts. Al final de la primera part, els de Solsona dominaven per 36 a 43.

La segona part va ser d'infart: els verds van ser capaços d'anotar 10 triples i, a falta d'un minut, els donava el primer avantatge en el marcador en tot el partit. Però la gestió dels jugadors en els moments decisius, juntament amb l'encert en el llançament de tir lliure i una cistella de Pablo Vázquez des de 20 metres en la botzina final van portar la victòria, la classificació per a la final del campionat de Catalunya i la bogeria de tota la grada que va viure en directe el desenllaç del partit. Una final memorable!

Un triple de Pablo Vázquez en el darrer mig segon del partit ha donat la victòria al#sots20 del @cbsolsona davant del @cbvilassar_dalt en la final a quatre del Campionat de Catalunya, a #Roses. 💪🏼 Els solsonins passen a la final, contra el @CBT_Tarragona, demà a les 18.15 h! pic.twitter.com/ATxVXWrgah — CB Solsona (@cbsolsona) May 24, 2025

Agraïments

. «També gràcies a elles s'ha pogut arribar fins al darrer partit, animant fins al darrer segon». Igualment, l'entrenador vol posar en relleu «l'esforç de cadascun dels jugadors que han format part d'aquest somni»: Biel Font, Denís Ferrer, Unai Rodríguez, Pablo Vázquez, Daniel Sances, Ton Garriga, Issouf Diallo, Ferran Casas, Jordi Mas, Roger Cases i Ganja Costa. «A tots ells hem d'agrair-los que ens hagin regalat una temporada que no oblidarem mai», expressa el tècnic.

L'última vegada que el club solsoní va quedar subcampió de Catalunya -fins i tot va arribar a les fases finals del campionat d'Espanya- va ser en la temporada 2007-2008 en la categoria cadet femení amb l'equip Solsona-Torelló. Enguany, també ha arribat a la fase final del campionat territorial el cadet femení a nivell A-1. El sots-25 va fer-ho en la temporada 2021-2022 al nivell B.