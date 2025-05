Participació del GM José Ángel Guerra al Campionat de Catalunya d’escacs

En la modalitat absoluta hi ha participat el GM José Ángel Guerra, cubà de naixement, i resident a Solsona, perquè, d’acord amb el reglament actual de la Federació Catalana d’Escacs, havia obtingut un dels mèrits per a la participació limitada a 16 esportistes.

El desenvolupament seguia un quadre d’eliminatòries, que aniria reduint-los a 8, 4, 2 i determinant finalment el campió. Així mateix, les eliminatòries eren a doble partida amb 90 minuts de temps per jugador, més 30 segons per jugada; i en cas d’empat, succeirien dues partides més, cada vegada amb menys temps (semi-ràpides, blitz)

El nivell fou altíssim, com era d’esperar, 6 GM, 2 MI, 4 FM, 3 MK, 1 WCM.

En José Ángel va superar al MC Xavier Palomo als vuitens de final, i va caure per la mínima en els quarts de final contra el GM Hipólito Asís (amb qui ja van disputar final del campionat de Catalunya de 2018), quedant-se malauradament a les portes de semifinals...

Tot i portar lleuger avantatge en totes les partides, la gestió del temps va propiciar la precipitació en els minuts finals de la darrera partida i l’error sempre està a l’abast de cometre’s...

Ja n’ha fet autocrítica i, gràcies a la motivació d’aquesta competició, ja es prepara per jugar més tornejos i estar en millor forma, per fer front als petits detalls que s’escapen en l’anàlisi del tauler quan hi ha poc marge de temps. L’objectiu és obtenir millors resultats!

Felicitació al GM Pere Garriga, de Mollet del Vallès, que suma aquest honorable títol, que fins ara se li havia resistit...