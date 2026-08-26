Solsona acull una jornada solidària blaugrana amb rècord de donacions de sang

La Sala Polivalent de Solsona ha pres protagonisme el passat divendres amb una acció solidària de gran abast, una iniciativa conjunta entre la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca i l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. L’esdeveniment, gestat a través de la col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona, ha servit d’escenari per a una recollida extraordinària de sang, que ha deixat registres remarcables. Les dades facilitades per l’organització confirmen que cent setanta-tres persones van acostar-se a la campanya, amb cent trenta-vuit donacions de sang i vint més de plasma. A banda, una persona es va inscriure al Registre de Donants de Medul·la Òssia, mentre que sis van fer una primera donació.
L’aportació feta durant la jornada permetrà que prop de cinc-cents pacients avancin cap a una recuperació de salut òptima. La Penya Barcelonista agraeix a Uri Rosell pel video promocionant la participació de Tothom en aquesta Campanya, així com a l'Ajuntament de Solsona. Pau Soldevila ha estat premiat amb la samarreta del FCBarcelona, mentre que Susi Castro ha rebut el lot de productes del Solsonès.
Campionat de botifarra
La jornada blaugrana ha comptat també amb el tradicional Torneig de Botifarra de la Penya, que ha arribat a l’onzena edició enguany i ha obtingut una notable assistència.
En la classificació del torneig, Joan Mossella i José Moreno s’han situat al capdavant, seguits de Walter Cardona i Lluís Colilles, amb Miquel Riba i Gerard Rafart a la tercera posició. Els organitzadors han adreçat un missatge d’agraïment als presents: "Moltes gràcies a tots els participants i assistents!!"
Aquesta trobada blaugrana a Solsona subratlla el vincle social i solidari de la zona, evidenciant com entitats i persones sumen esforços en la consecució de metes sanitàries i col·lectives. La Penya Barcelonista de Solsona i Comarca destaca: "Moltes Gràcies a TOTs un Any més" i, alhora, ha volgut fer explícit el reconeixement al Bar Castell per la implicació en l’organització del torneig de botifarra: "També volen donar les gràcies al Bar Castell per ajudar a l'organització del Torneig".