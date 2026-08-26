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Solsona acull una jornada solidària blaugrana amb rècord de donacions de sang

Esports

La Penya Barcelonista de Solsona i comarca impulsa una campanya extraordinària de donació de sang amb èxit de convocatòria

  • La Junta de la Penya Barcelonista en la campanya de donació de sang -
  • Guanyadors del torneig de botifarra -
  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 26 d’agost de 2026 a les 07:43

La Sala Polivalent de Solsona ha pres protagonisme el passat divendres amb una acció solidària de gran abast, una iniciativa conjunta entre la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca i l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. L’esdeveniment, gestat a través de la col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona, ha servit d’escenari per a una recollida extraordinària de sang, que ha deixat registres remarcables. Les dades facilitades per l’organització confirmen que cent setanta-tres persones van acostar-se a la campanya, amb cent trenta-vuit donacions de sang i vint més de plasma. A banda, una persona es va inscriure al Registre de Donants de Medul·la Òssia, mentre que sis van fer una primera donació.

L’aportació feta durant la jornada permetrà que prop de cinc-cents pacients avancin cap a una recuperació de salut òptima. La Penya Barcelonista agraeix a Uri Rosell pel video promocionant la participació de Tothom en aquesta Campanya, així com a l'Ajuntament de Solsona. Pau Soldevila ha estat premiat amb la samarreta del FCBarcelona, mentre que Susi Castro ha rebut el lot de productes del Solsonès.

 

  • Cartell

Campionat de botifarra 

La jornada blaugrana ha comptat també amb el tradicional Torneig de Botifarra de la Penya, que ha arribat a l’onzena edició enguany i ha obtingut una notable assistència.

En la classificació del torneig, Joan Mossella i José Moreno s’han situat al capdavant, seguits de Walter Cardona i Lluís Colilles, amb Miquel Riba i Gerard Rafart a la tercera posició. Els organitzadors han adreçat un missatge d’agraïment als presents: "Moltes gràcies a tots els participants i assistents!!"

 

  • Guanyadors del torneig de botifarra


Aquesta trobada blaugrana a Solsona subratlla el vincle social i solidari de la zona, evidenciant com entitats i persones sumen esforços en la consecució de metes sanitàries i col·lectives. La Penya Barcelonista de Solsona i Comarca destaca: "Moltes Gràcies a TOTs un Any més" i, alhora, ha volgut fer explícit el reconeixement al Bar Castell per la implicació en l’organització del torneig de botifarra: "També volen donar les gràcies al Bar Castell per ajudar a l'organització del Torneig".

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