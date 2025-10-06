Excel·lència femenina

Ara, la ciència confirma el que ja sabíem. Segons estudis sociopsicològics, ja sigui per biologia, socialització o experiència de vida, les dones són millors, en general, que els homes.
Les dones són multitasca: saben treballar com un pop perquè en lloc de mans, és com si tinguessin tentacles per remenar espaguetis amb una mà, netejar el marbre amb l'altra, tot explicant un conte a la filla petita i repassant la llista de la compra. Mentre que d'ells és molt conegut l'acudit que no poden caminar i menjar xiclet alhora.
Les dones estan acostumades a l'ús de la memòria per recordar horaris de metges, escola, feina, medicines... de tota la família i fins i tot de la feina. Mentre que d'ells és molt conegut l'acudit que diu que al cap només hi tenen la corda que els aguanta les orelles.
Acudits a part, per analitzar-ne les diferències, m'he basat en el model dels Cinc Grans trets de la personalitat (Big Five personality traits), ja que és un dels més utilitzats i validats científicament per descriure i mesurar la personalitat humana. Tot i que són generalitzacions, les dones en surten molt més ben posicionades.
1. Multitasca. Elles combinen feina remunerada amb cura de la família i tasques domèstiques. Això és una forma d'excel·lència silenciosa que la societat quasi ni valora. És una capacitat admirable.
2. Intel·ligència emocional i empatia. La ciència confirma que elles són més amables i empàtiques. Trets clau per a la cooperació i la resolució de conflictes. Són habilitats que permeten construir equips, gestionar persones i negociar amb eficàcia.
3. Resiliència i adaptabilitat. Ambdues capacitats sorgides per sobreviure a les desigualtats que se'ls ha infligit durant segles. Elles han acumulat molta eficiència per haver-se vist obligades a practicar amb la injustícia del menysteniment.
4. Excel·lència científica i cultural. Quan les dones poden tenir l'espai i les oportunitats que se'ls ofereix als homes, la seva genialitat no és cap excepció. Si no haguessin estat oblidades i silenciades, al món hi hauria hagut moltes més Marie Curie, Rosalind Franklin, Hypatia d'Alexandria...
5. Memòria pràctica i organització. La «supermemòria» de les dones no és només per a cites mèdiques, aniversaris, medicaments... també serveix per a les reunions laborals, per als ordres del dia... ) Parlem d'un gran avantatge i una capacitat més que els permet excel·lir per sobre els homes.
Com una forma més de càstig, moltes vegades s'ha dit que les dones són «emocionals» (amb càrrega pejorativa), i els homes «racionals» (amb càrrega positiva).
Però l'excel·lència femenina ha estat el resultat d'una combinació de capacitats innates, entrenament social, adaptabilitat i supervivència històrica. Tanmateix, sistemàticament ha estat negada i defenestrada. Quasi mai acceptada.
I és que, si l'excel·lència femenina fa que el món funcioni millor, per què ells l'han malbaratada fins i tot en detriment d'ells mateixos? Ara, mentre ells busquen les claus que tenen a la mà, l'excel·lència femenina comença a dominar el món.