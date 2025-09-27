L'Ajuntament de Solsona es compromet a lluitar contra el retrocés del català 

L'Ajuntament de Solsona designarà una persona responsable de la política lingüística local, crearà una Taula Local per la Llengua i vetllarà pel compliment de la normativa lingüística a la ciutat. Són alguns dels acords de la moció en defensa del català aprovada per unanimitat en el Ple ordinari de setembre, celebrat dijous al vespre.
Tot i que inicialment no formava part de l'ordre del dia de la sessió, que no preveia cap punt de deliberació, aquesta moció s'hi va incorporar amb caràcter d'urgència, després que tots els grups aconseguissin consensuar-ne el redactat. Tal com va apuntar l'alcaldessa, Judit Gisbert, és una proposta feta a mida de la ciutat.
El text constata que el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat, lamenta que el seu ús ha retrocedit el 32,6 per cent i remarca la necessitat d'incrementar les accions de la promoció de la llengua. En aquest sentit, es considera que la política lingüística municipal juga un paper clau i insubstituïble.
D'aquí que s'acordi crear una taula o espai estable de coordinació entre l'Ajuntament i entitats i agents de l'àmbit associatiu, educatiu, cultural, econòmic i esportiu per abordar conjuntament els reptes de la llengua a escala local i elaborar un pla municipal d'impuls del català.
Entre altres punts, el consistori també es compromet a identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua i vetllar pel compliment de la normativa, i a garantir que s'incloguin clàusules lingüístiques en la contractació administrativa.
La regidora de Junts per Solsona Elis Colell va subratllar la importància que tothom qui vulgui aprendre el català tingui accés a cursos de formació. Igualment, va recordar la responsabilitat dels catalanoparlants a l'hora devitar el retrocés de la llengua amb un gest tan senzill com no canviar de llengua o adreçar-se en català a les persones que pressuposem que no el saben.
El portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, celebra l'entesa de totes les formacions per presentar un text refós de diverses mocions en defensa del català que aglutina diferents sensibilitats. Barbens va aprofitar per reflexionar sobre el context actual de país: "Aquest Ple ha passat de demanar la independència de Catalunya a demanar que es preservi l'ús del català a la nostra societat."
Decepció de l'oposició
Al marge d'aquesta moció, l'oposició va carregar contra el govern municipal pel fet que no hi hagués punts a l'ordre del dia en el primer plenari després de l'estiu. Per a la portaveu de Junts, Núria Bonet, va explicitar la seva decepció en tant que, segons ella, això evidencia que aquest govern no està fent cap acció important per a la ciutat.
Marc Barbens va afegir-se a la crítica en considerar que no estan previstos projectes de suficient importància o volum econòmic. "Això no vol dir que l'Ajuntament no treballi, perquè per Junta de Govern es passen coses", va matisar. Però, en qualsevol cas, va deixar constància que no havia passat mai que no hi hagués punts per aprovar en els deu anys que fa que és regidor.
"És veritat que és una raresa tenir un Ple amb l'aprovació de l'acta, però no és prou just valorar la feina de l'Ajuntament en proporció als punts que s'hi porten, ja que el Ple no és l'únic òrgan de gestió", va defensar la batllessa. "En aquets moments hi ha molts projectes que s'estan treballant, des de la part tècnica i política, i els propers plens aniran carregats de punts per valorar", va reblar Judit Gisbert.