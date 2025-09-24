L'Ajuntament de Solsona convoca una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica per a incorporar-se a la plantilla de l'Agència de Desenvolupament Local com a personal laboral fix. El mateix procés selectiu servirà per constituir una borsa de treball.
Aquesta convocatòria ha de servir per cobrir un lloc vacant des del setembre del 2019. Aquest/a tècnic/a serà del grup A2 i tindrà les funcions de mantenir contactes sistemàtics amb diferents agents socials de promoció econòmica i desenvolupament local; dissenyar programes de dinamització econòmica; assessorar en l'àmbit de l'emprenedoria i en matèria de foment de l'ocupació i orientar sobre la inserció laboral de diversos col·lectius, entre d'altres.
Un perfil polivalent
Per poder concórrer a aquesta plaça es demana un títol universitari i, en la fase de concurs, es tindrà en compte l'experiència professional en llocs amb funcions similars i la formació especialitzada dels darrers deu anys. Es busca un perfil polivalent, amb una visió transversal en desenvolupament local, que tant pugui donar suport a comerços i empreses com assessorar en matèria d'ocupació i formació.
En la fase d'oposició, les persones aspirants hauran de superar una prova de coneixements del temari general de tipus test i una altra de pràctica. Entre altres continguts, el temari inclou el marc normatiu bàsic, l'organització territorial, el procediment administratiu comú, el funcionament electrònic del sector públic, la transparència, la contractació administrativa, la hisenda local, els serveis municipals, la col·laboració publicoprivada i el pla d'empresa.
Per mitjà d'aquest enllaç es poden descarregar les bases de la convocatòria i accedir a la tramitació electrònica del procés selectiu. Hi haurà temps per a presentar-shi durant vint dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.