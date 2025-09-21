El Festival «Tria una carta» porta a Solsona un dels millors clowns del món i el multipremiat Miguel Muñoz

El nord-americà Avner the Eccentric, considerat un dels millors clowns del món, i el mag madrileny Miguel Muñoz seran els caps de cartell del tercer Festival de Màgia de prop de Solsona, Tria una carta. Ja han sortit a la venda les entrades del certamen dirigit per l'il·lusionista solsoní Pere Rafart, que se celebrarà del 5 al 12 doctubre.
Durant dos caps de setmana d'octubre, Solsona tornarà a convertir-se en la capital de la màgia de prop amb la tercera edició del festival Tria una carta, organitzat per la regidoria de Cultura sota la direcció de Pere Rafart. Les cites centrals es concentraran els dies 10 i 11, amb tres funcions de la gala al teatre comarcal que presenta el propi Rafart amb la participació de diversos companys de professió de renom internacional.
El programa es complementarà amb un taller per a professionals, novetat d'enguany, un altre per a infants (en dos horaris en funció de les edats), i un espectacle de mentalisme del basc Jon Zabal, reputat divulgador de la màgia contemporània. A més, el diumenge previ, 5 d'octubre, soferiran dues funcions de Polifacètic, l'espectacle familiar del manresà Magic Pol.
Tal com explica el seu director, la programació d'enguany busca l'equilibri entre artistes consolidats com Avner the Eccentric (nom artístic d'Avner Eisenberg), considerat una llegenda en el món del clown, i Miguel Muñoz, campió mundial de màgia FISM el 2018 i el 2015, amb figures més alternatives del sector, com Jon Zabal o Rúbi.
També s'aposta per la varietat d'espectacles i formes d'entendre l'il·lusionisme. Així, per exemple, Miguel Muñoz presenta una proposta poètica, Avner juga amb la màgia com a clown i Jon Zabal fa un mentalisme gamberro i simpàtic, afegeix Rafart. Igualment, sha dissenyat una tercera edició diferent de les anteriors per no deixar de sorprendre el públic.
Avalat per una trajectòria carregada de festivals internacionals i premis, Avner the Eccentric (1948) va ser un dels primers clowns amb un espectacle individual a Broadway i ha aparegut al cinema (The Jewel of the Nile, 1985) i en nombrosos programes de televisió.
El mag i artista de circ Miguel Muñoz (Madrid, 1977), per la seva banda, ha rebut els premis del mundial de màgia FISM en dues edicions, el premi FISM europeu el 2014 i el nacional espanyol el 2011. Va donar vida a Iván El Magnífico en la pel·lícula de Tim Burton Dumbo (2019) i ha actuat en escenaris internacionals com el Castell Màgic de Hollywood, el Teatre Nacional de Londres o el Circ Price de Madrid.
També apareixeran a la gala del festival Jon Zabal i Rúbi Férez. El primer és mag i mentalista expert en il·lusió psicològica, que es presenta davant del públic amb humor, ironia i proximitat. El segon és especialista en micromàgia i números amb monedes. El 2022 es va convertir en el campió més jove del premi nacional d'Espanya i enguany ha aconseguit el segon lloc al mundial de Torí amb Fernando Nadal en un número de duo.
Una cita per a professionals
Enguany el diumenge 12 el teatre comarcal acollirà un taller d'aforament reduït per a mags, actors i clowns, organitzat a instàncies del sector. "Ens van arribar peticions quan es va saber que Avner venia a Solsona, i les places ja estan pràcticament plenes", apunta Rafart. Per això no es descarta organitzar noves formacions i tallers en properes edicions.
L'any passat van gaudir del festival de màgia solsoní un total de 1.200 espectadors. Tot i que aquesta setmana se n'han començat a vendre presencialment al pub Sputnik, les entrades als diferents espectacles i tallers denguany es poden adquirir en línia a la plataforma https://entradessolsones.com/. Tota l'actualitat i els detalls que es van revelant dels participants es va publicant al compte d'instagram de Tria una carta.
El Festival de Màgia de prop Tria una carta és fruit de la col·laboració de Pere Rafart (Solsona, 1989) amb la regidoria de Cultura. Subcampió mundial en cartomàgia en dues ocasions, el 2018 i el 2022, va rebre el premi Memorial Ascanio i el primer premi al Congrés Màgic Nacional el 2017. Actualment, Rafart compagina els espectacles amb els cursos de màgia que imparteix a la històrica botiga barcelonina El Rei de la Màgia i sha fet popular arreu del país arran de les seves aparicions televisives a TV3, on ha protagonitzat el programa Tria una carta. Col·laboren al festival solsoní El Rei de la Màgia, la Unió de Botiguers i Comerciants i el Consell Comarcal del Solsonès.
PROGRAMA. 3A EDICIÓ TRIA UNA CARTA
Diumenge 5 doctubre: 17 i 19 h (doble sessió): Polifacètic, espectacle familiar del Magic Pol. Teatre comarcal (7 €)
Divendres 10 d’octubre: 20.30 h
Gala Tria una carta. Teatre comarcal (26 €)
Dissabte 11 d’octubre: 11 h i 12 h
Taller de màgia. A les 11 h per a infants de 6 a 8 anys i a les 12 h, de 9 a 12 anys. Biblioteca Carles Morató (7 €)
20 i 23 h (doble sessió): Gala Tria una carta. Teatre comarcal (26 €)
Diumenge 12 d’octubre: De 16 a 19 h Taller per a professionals amb Avner the Eccentric. Teatre comarcal (90 €)
20 h Espectacle de mentalisme a càrrec de Jon Zabal. Sputnik Pub (15 €)
Entrades: https://entradessolsones.com/