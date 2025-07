Abracadabra! La botiga de màgia més antiga del món és a Barcelona

Si una cosa té clara Pau Martinez (Barcelona, 1990), és que malgrat dedicar-se a la il·lusió i a la màgia, és dels que prefereix ser sorprès a sorprendre. “M’agrada quan em fan alguna cosa i dic; me l’han colat!”, confessa somrient, explicant com més t’endinses en aquest univers, més perds la capacitat de sorprendre’t, el que en diuen la maledicció del mag. Ell, juntament amb l’il·lusionista Pere Rafart (Solsona, 1989), gestionen El Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga del món. Abans d’ells, però, qui gestionava el negoci eren els pares d’en Pau, i abans d’aquests, Carles Butxelli, que va adoptar la botiga després que la deixés el seu fundador, Joaquim Partagás. “En morir en Carles, els pares van agafar el traspàs amb l'ajuda de Joan Brossa, gran aficionat de la màgia i de la botiga, amic del Carles i dels meus pares”, recorda en Pau fent memòria retrocedint al temps.

Amb en Pere, es van conèixer fa 10 anys, quan els pares d’en Pau gestionaven el Teatre Museu del Rei de la Màgia, el que avui dia és la Sala Ars. En aquell teatre, en Pere hi anava a actuar i d’aquí que en sorgís una amistat que ha perdurat amb el temps i que els ha portat a quedar-se amb la botiga que trobem al carrer Princesa de Ciutat Vella, enmig de botigues de souvenirs i supermercats 24 hores. “Els pares, en Josep Maria Martínez i la Rosa Maria Llop, formaven un grup de teatre que es deia Capsa Màgica Teatre”, explica en Pau sobre els inicis dels seus pares a l’ofici, sent aquests els primers mags que van començar a fer màgia en català després de la dictadura.

Els dos amics han sabut trobar l’equilibri per gestionar el negoci; “en Pere és el mag artista i jo, el mag empresari”, apunta en Pau

Els dos amics han sabut trobar l’equilibri per tal de tirar endavant el negoci. Per això, en Pere s’ocupa dels cursos i espectacles i en Pau, ha adoptat la gestió de la botiga i del seu dia a dia. “On no arriba un, arriba l’altre, a mi m’ha vingut de família i en Pere com a una afició on, de seguida, li va agradar i es va professionalitzar”. A Solsona hi tenen el centre de creació i habitualment treballen amb col·laboradors externs per desenvolupar projectes i espectacles. Si han de definir el negoci que ostenten amb una paraula, aquesta seria; únic. “Aquest és un punt únic al món, un reducte que queda històric, aquí quan un hi entra, s’hi troba una altra atmosfera, carregada d’un altre segle o d’una altra època”. Un viatge al passat, que els dos amics tenen intenció de conservar i fer perdurar en el temps.

Davenports Magic Studio; la botiga de màgia més antiga del món, segons el rècord Guiness

Per alguns que volen pretendre obtenir més reconeixement i visibilitat, per arribar a ser la botiga de màgia més antiga del món, sembla que només hagis d’aparèixer al llibre del rècord Guiness. El seu, però, no n’és el cas, malgrat que recorden amb un somriure una anècdota que els hi vincula. “Hi havia una botiga anomenada Davenports Magic Studio a Londres que li van donar el rècord Guiness per ser la botiga de màgia més antiga del món, però no ho era”. En Pau, explica com el rècord Guiness és una marca comercial on, si hi vols aparèixer, per tramitar-te la gestió i publicar-te en les seves plataformes, cal pagar un cost bastant elevat. “En veure que s’havien equivocat, els vam avisar i els vam dir que érem nosaltres, però la seva resposta va ser que els enviéssim les proves assegurant que existíem abans i adjuntant una factura que no sé si costava uns 6.000 euros i escaig”. Els dos amics s’ho van pensar, però finalment ho van descartar perquè ho veien com una estratègia de màrqueting i publicitat que no els interessava.

Més enllà de la botiga, El Rei de la Màgia és una experiència i un punt de trobada d’aficionats i curiosos

En aquesta conversa amb Nació que té lloc al petit espai que ocupa la botiga en traspassar la porta, constantment tenen lloc les entrades i sortides de curiosos que entren i observen amb il·lusió als rostres les vitrines i les baralles de cartes, ordenades i ben col·locades. Tots comparteixen un somriure, i els que compren alguna cosa són clients fidels que ja han trepitjat el negoci alguna altra vegada. “La gent que s'aficiona i consumeix màgia ve a comprar i repeteix, perquè aquí hi troben un punt de trobada per resoldre dubtes i deixar-se assessorar”. En trobar-se en un dels punts més cèntrics de Barcelona, un gruix important del públic que els visita són turistes, d’altres hi entren per curiositat amb ganes d’aprendre o d’emportar-se alguna cosa, alguns hi venen expressament perquè troben la botiga en totes les guies, fòrums i indrets de punts de turisme cultural de la ciutat i uns darrers, són aficionats a la màgia i quan viatgen, visiten tot el que hi ha de màgia en aquell indret. “Avui mateix, ha vingut un client fidel que gestiona una sala d'espectacles de Silicon Valley per comprar coses que només pots trobar aquí”.

Què s’hi troba en una botiga de màgia?

"Venem de tot, però el que més venem són les baralles de cartes, que és el producte que més acostuma a gastar un mag i que li acostumen a durar una setmana", confessa en Pau, mostrant-nos una vitrina on les té totes ben classificades. D’aquestes, ens explica que potser en podem trobar uns 70 models diferents i de trucades, unes 50 més. Però aquí tot just comença la cosa, perquè a banda de les baralles de cartes, venen trucs de màgia, accessoris i la seva mateixa línia de productes, tant d’iniciació, com per a mags més experts. “En estoc tenim al voltant de 1.500 trucs o referències fixes, on trobem productes que van dels 4 euros fins als 1.000 euros, com seria el cas d’algun truc de màgia que no us puc dir”, confessa en Pau somrient des de darrere al taulell.

Pau Martínez, realitza un truc amb cartes

Hugo Fernández

A banda dels productes i els trucs que venen a la botiga, també treballen molt per encàrrec i ofereixen també el servei de venda online. “Dins el sector, hi ha molt material i productes diferents, un fet que ens impossibilita tenir-ho tot aquí en estoc”. Les grans il·lusions -nom que utilitzen per descriure els grans trucs de màgia que necessita un material més gran-, les venen i les construeixen a mida, gràcies al servei de producció que també disposen per a clients experts. I com no podia ser d’altra forma, d’anècdotes tampoc els falten. “Hi ha qui entra pensant-se que això (assenyala les cartes) són paquets de tabac, o qui creu que som una botiga de bruixeria i ens demanen encanteris o remeis pels mals d’ull”. Unes anècdotes, que els desperten uns bons riures, i que responen molt educadament com d’esoterisme o de bruixeria, encara no hi entenen. “Ja tenim les cartes del tarot que és una cosa molt democratitzada i que la gent hi té afició com a curiositat, a banda que alguns jocs de màgia les utilitzen”.

El misteri rere les cortines

Com en la majoria de locals d’aquesta zona del Born, malgrat l’espai reduït que ocupa la botiga, només entrar per la porta mig tapada per cortines, trobem un petit espai que ens transporta en un viatge en el temps, com ho descriu el mateix Pau, on observem dues taules amb vitrines a banda i banda i, al fons, unes cortines blaves, vermelles i negres, que deixen espai a la intriga i a la imaginació. “Rere aquestes cortines, a banda de tapar objectes i lleixes plenes de productes, les utilitzem pels espectacles que fem en petit comitè i per donar a conèixer els trucs de màgia quan hi ha gent a la botiga”. Una forma, explica el mag, pensada perquè sobretot els més menuts puguin aprendre els secrets dels trucs per tal d’impressionar els pares o els amics, donant-los a ells aquesta responsabilitat.

L’espai emblemàtic de El Rei de la Màgia acull la botiga, espectacles, cursos i tallers per aficionats en la matèria

En tractar-se d’un establiment emblemàtic, tant la façana com el mobiliari estan protegits, no ho poden tocar, així que en cas que alguna cosa es trenqui, han d’optar per a la reparació per mantenir l’estètica dels inicis. Un espai acollidor i confortable que acull els espectacles que ofereixen en petit comitè, on a partir del setembre iniciaran de nou els espectacles per a grups reduïts on en Pere i altres mags, passaran per aquí per sorprendre a clients i aficionats a la màgia. Les entrades es poden aconseguir a la web i de cara a l’any vinent, tenen previst iniciar un club de màgia.

En DiCaprio, al Rei de la Màgia

Si una cosa destaca en les parets de El Rei de la Màgia, és que a la part esquerra, s’hi troba un mur dedicat a totes les personalitats rellevants que han trepitjat aquest espai que desperta la il·lusió. De fet, grans mags reconeguts s’hi van iniciar, com el Mag Lari, que acompanyava de petit els pares d’en Pau als bolos, o el Mago Pop, que sota la direcció del mateix Lari, ha aconseguit portar el seu espectacle a Broadway. Altres mags històrics que han estat a la botiga són en Cardini o en Fred Kaps -grans mags i amics del segon propietari-, o també en Fu-Manchú, un altre mag que va fer grans gires mundials. També ha trepitjat l’antic parquet de fusta del negoci en Teller, de Pen & Teller, un duo de mags còmics dels Estats Units que tenen un programa anomenat Fool us, on conviden els millors mags del món i en Pere, també hi va estar el 2019.

Però de totes, sempre hi ha una visita que més il·lusió desperta als actuals propietaris del negoci. En aquest cas, cal retrocedir en el temps i situar-nos després de la pandèmia, quan en un dia qualsevol, van rebre una trucada que els advertia que pròximament, al cap d’unes hores, rebrien una vista que requeria un xou privat i que vindria acompanyada de personal de seguretat. “Vam dir que sí i ens van dir que era un client VIP, que havia de ser amb total confidencialitat per evitar acumulacions de premsa o de gent”. Minuts abans de la visita, els van avisar de nou i els van dir qui eren; Leonardo DiCaprio i l’amic Richie Akiva. En Pau i en Pere recorden que es van posar nerviosos, malgrat que anteriorment havien viscut visites similars, com amb la Família Reial Saudí.

La carta signada per Leonardo Di Caprio, després del seu pas per la botiga

Hugo Fernández

Com si es tractés d'un truc de màgia, de cop va aparèixer el protagonista de Titànic, que va entrar a la botiga camuflat i “de bon rotllo”, i es va emportar un joc d’iniciació. Abans, però, els va demanar una foto grupal i els dos amics, els propietaris del negoci, també van aprofitar per demanar-li una foto pel record. “Això sí, ens va demanar que no la publiquéssim enlloc fins al divendres següent, quan ell ja fos fora de Barcelona”. En penjar-la, la fotografia es va fer viral i tots els mitjans els van demanar entrevistes per conèixer com havia estat la visita. Com a anècdota, recorden com dies després, fans de l’actor els feien arribar cartes d’amor signades i missatges perquè li fessin arribar al DiCaprio, pensant-se els fans que ells en tenien el contacte o la forma de poder-li enviar.

Un negoci a la baixa

De botigues de màgia a Catalunya en queden molt poques. “A Barcelona en quedem quatre, a Reus se’n troba una i segur que n’hi haurà alguna altra”, diu en Pau, que detalla com malgrat que ens sembli que en són poques, en altres indrets del món encara n’hi ha menys. “A Escòcia o a Irlanda no en tenen cap i en tota la ciutat de Nova York, només n’hi ha una”. D’aquí que Espanya, es consideri una primera potència mundial en màgia, tant pel que fa a l’afició de tots els mags que s’hi dediquen o la practiquen, com pel que fa a la creativitat dels trucs que s’hi originen.

Pau: “L’accés a internet ha democratitzat els secrets de molts trucs de màgia”

Responent al futur de la disciplina la qual es dediquen, en Pau veu complicada la seva supervivència. “Al món estan desapareixent les botigues de màgia”, exposa, algunes per falta de relleu generacional i d’altres, per culpa d’internet, on la competència en els preus resulta complicada. “Els marges de beneficis s’han reduït moltíssim i l’accés a internet ha canviat la norma del joc”. Això té una part bona i una altra de dolenta. La positiva és que avui dia, tothom pot accedir aquest hobby, quant temps enrere era associat només a l’alta burgesia, com la majoria d’accés a les diferents tipologies d’art. Per contra, com a part negativa hi trobem que ara tothom té accés als trucs i als secrets; “malgrat que el fet de democratitzar el secret, això també té una part bona, que és la de crear noves aficions”, conclou en Pau.

En perspectiva de futur, el propietari considera que molts dels negocis que ofereixen venda física com la seva s’hauran d’adaptar, i opta per afegir un plus que la seva sigui una venda experiencial. “Aquí fem una sèrie de jocs de màgia davant el client perquè esculli i es quedi amb el que més li agrada, oferim la possibilitat de fer cursos i tallers i, pels que s’hi volen dedicar, fem formacions per aprofundir més en la matèria”.

Tria una carta, i de cap al campionat de màgia

Aquesta setmana, des del dilluns fins al dissabte 19 de juliol, ha tingut lloc a Torí, a Itàlia, el concurs de màgia més prestigiós del món. Cada tres anys, 3.000 mags d’arreu del món es reuneixen per celebrar l'art de la màgia i, en aquesta ocasió, en Pau i en Pere -guanyador del premi Memorial Ascanio i del Congrés Màgic Nacional el 2017-, tampoc hi podien faltar. De fet, en Pere en dos mundials ja va quedar segon amb cartomàgia, és a dir, fent màgia amb baralles de cartes. Una cita que té lloc aquests dies i que ambdós estan gaudint tal com mostren a les històries d’Instagram. D’aquesta fita i de la preparació que això implica, els dos joves ho van aprofitar per crear un format disponible a la plataforma 3Cat, on sota el nom de Tria una carta, l’espectador pot veure com a partir de 8 capítols diferents en Pere es prepara per assistir al concurs mundial de màgia. Enguany l’il·lusionista hi participa amb la categoria de micromàgia, que és la màgia més pròxima feta a través de petits objectes.