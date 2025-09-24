Un punt mòbil de la T-mobilitat fa parada al mercat de Solsona aquest divendres

Aquest divendres, 26 de setembre, un punt mòbil de la T-mobilitat farà parada al mercat de Solsona per apropar a la ciutadania els diferents tràmits dels títols integrats de transport de l'ATM. De deu del matí a una del migdia, hi haurà una furgoneta a la plaça del Camp on la gent podrà donar-se d'alta de la T-mobilitat, comprar una targeta personalitzada de plàstic, demanar abonaments específics o acreditar un perfil bonificat sense demanar hora.
En aquest punt, que durant la segona quinzena de setembre haurà recorregut el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, també s'explicarà com adquirir un suport virtual per validar les persones que escullin aquesta modalitat des del mòbil.
Aquesta campanya s'emmarca en la recent integració del Solsonès a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, incorporat en la setena corona, i al sistema tecnològic i digital de la T-mobilitat. Si bé aquests tràmits es poden cursar virtualment a través del web l'app, l'acció vol facilitar el procés als col·lectius menys digitalitzats.
Amb la T-mobilitat es pot accedir a tota la gamma de títols integrats, com la T-usual, la T-jove, la T-16 o la T-verda. Entre altres avantatges, aquests abonaments permeten fer transbordaments entre diferents operadors; comprar, recarregar o validar des del mòbil o amb targeta física, i beneficiar-se de diferents bonificacions.