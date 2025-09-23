S'obren les inscripcions de l'extra escolar «Futbol+» als camps municipals solsonins

El dijous 2 d'octubre arrenca a Solsona una nova temporada de l'activitat extraescolar Futbol+ per als infants i joves d'entre 6 i 14 anys. Aquest dimarts l'Ajuntament obre les inscripcions a aquesta oferta, íntegrament subvencionada per a les famílies i gestionada des de la regidoria d'infància.
Futbol+ potencia els valors positius de la pràctica esportiva, principalment mitjançant el futbol, però no només. Es duu a terme els dimarts i dijous a la tarda fins al maig als camps de futbol municipal i del Camp del Serra. La cita és de cinc a sis de la tarda per a la franja d'edat de 6 a 10 anys i de sis a set per a la d'11 a 14 anys. Cada grup admet 15 places, que s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
Aquesta extraescolar forma part del programa comunitari de lleure integrador A camp obert, que coordinen l'ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal per a revitalitzar els espais públics, facilitar l'accés dels infants a activitats educatives i de lleure i promoure la cohesió de diferents col·lectius. La dinamització l'assumeix Gesport.
Amb berenar saludable
Dins d'aquesta activitat, una de les iniciatives que es van impulsar l'any passat i que tindran continuïtat és el berenar saludable. Cada dimarts i dijous sofereix als participants una peça de fruita per fomentar bons hàbits alimentaris en el seu dia a dia.
Futbol+ es concep també com un espai per treballar comunitàriament amb diferents agents socials a partir de l'esport. Per això aquest curs es tornarà a programar una activitat familiar de bitlles i d'algun altre tipus conjuntament amb entitats locals del món esportiu o cultural.
Les inscripcions es cursen presencialment a l'oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) municipal. La documentació que cal omplir es pot descarregar en línia aquí.