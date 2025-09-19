Solsona tanca el setembre amb un cap de setmana dedicat als infants de primària i les seves famílies

Sota el paraigua del cartell d’“Obert”, Solsona convida els infants de primària i les seves famílies a un cap de setmana d’activitats amb el joc com a eix vertebrador. Els dies 27 i 28 de setembre, el 8è Solxicsona programa una dotzena de propostes lúdiques i divulgatives gratuïtes al passeig del Pare Claret, al cine París i al teatre comarcal.
Cinema d’animació, tallers, jocs tradicionals, circuits d’aventura i de karts, inflables i un espectacle familiar són algunes de les propostes de la vuitena edició del Solxicsona, adreçat a la població infantil. Enguany estrena emplaçament central i les activitats del diumenge 28 al matí es concentraran al passeig del Pare Claret en lloc del Vall Calent de Solsona com en les darreres edicions. Ho organitzen les regidories d’Infància i Cultura i el Consell d’Infants amb la col·laboració del Consell Comarcal i diverses entitats i institucions locals
La primera cita serà al cine París el dissabte 27 a dos quarts de set de la tarda. S’hi projectarà la pel·lícula d’animació Angelo al bosc misteriós, una cinta francesa doblada al català. Narra la història d’un nen de 10 anys aspirant a explorador que es perd al bosc i, tot buscant la família, s’endinsa en un món misteriós. L’entrada és gratuïta, però cal reservar-la per mitjà de l’app Solsona 24/7 a partir d’aquest divendres, dia 19.
Pintar els espais de joc a l’aire lliure
La majoria d’activitats, però, seran diumenge. A les deu del matí es convocarà els petits artistes al tercer Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona. Els participants s’hauran de presentar a la font del passeig per a segellar els suports. Hi haurà tres categories per franges d’edat (de 3 a 5 anys, de 6 a 9 i de 10 i 11) i es premiaran les millors obres de cada categoria. En aquesta edició, el tema és “On juguem?” i remet als espais de joc a l’aire lliure de la ciutat que els nens i nenes comparteixen en els seus moments de lleure. Les bases del concurs es poden consultar aquí i les inscripcions es cursen a la pròpia escola fins al divendres 26.
També diumenge, però d’onze a dues, el Solxicsona es desenvoluparà al passeig –o a la sala polivalent, en cas que plogui. De forma lliure, nens i nenes podran participar a un circuit d’aventura i jocs, un altre de karts de pedals, un taller de pintar cares i jugar en estructures inflables. El Museu de Solsona dinamitzarà un taller titulat “El ball dels monstres”; l’Esplai Riallera proposarà jocs tradicionals i el Servei d’Intervenció Socioeducativa El 6 oferirà un espai per als infants de 0 a 3 anys. Per als més lectors, també hi haurà una biblioteca mòbil.
Titelles amb música en directe
La jornada es tancarà a la tarda amb un espectacle familiar al teatre comarcal. A les sis, la companyia El que ma queda de teatre representarà el muntatge de titelles amb música en directe Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles. El públic viatjarà a un lloc d’oficis peculiars, on comparteixen espai l’home que estén els carrers, el despertaire, la mestra de cant d’ocells o la cosidora de cors trencats. Les entrades per a aquesta obra són gratuïtes per als infants i costen 3 euros als adults. En ambdós casos, caldrà reservar-les per l’app Solsona 24/7 a partir d’aquest divendres.
Sota el lema d’”Obert”, el Solxicsona farà que la ciutat s’acomiadi d’aquest mes amb carrers, places i equipaments esbatanats per acollir joc i convivència, curiositat, descoberta i, per damunt de tot, diversió. Tota la programació es pot descarregar del web municipal aquí.
L’Ajuntament, el Consell d’Infants i el Consell Comarcal tenen la col·laboració en aquesta edició de la Biblioteca Carles Morató, el Museu de Solsona, El 6, la UBIC, l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París i les escoles de primària de la comarca.