Circuit comarcal de cross al Parc Esportiu de la Mina

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 10:45

Diumenge vam celebrar la quarta i última prova del circuit comarcal de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya en la Fase Comarcal. Però, enguany, teníem una novetat i és que per primera vegada, el Cross de Solsona, estava inclòs al circuit de cross escolar d eles terres de Lleida i per això, vam rebre la visita de corredors d’ arreu d eles comarques de Lleida.

Prop de 300 escolars van poder gaudir d’ un matí de curses en el tradicional circuit per al parc esportiu de la mina. EEn un matí fred i amb força aire, els participants van desafiar el clima i ens van fer gaudir d’ unes bones curses a més, van poder gaudir d’ uns inflables.

Aquesta va ésser la darrera prova del circuit comarcal de cross.

Circuit comarcal de cross escolar del Solsonès



Circuit Comarcal JEEC de Cross, Prova 4, Solsona 2025-26 Classificació Individual

CLASSIFICACIONS VETERANS

MASCULÍ

1 SERGI HIDALGO 00:12:01 RUNNER'S BALAGUER

2 CLAUDIO CALIMAN 00:12:50 RUNNER'S BALAGUER C.E

3 MARTI PALLÀS SOLSONA00:12:53 C.A. ESCATXICS

4 SERGI FOLCH 00:14:05 VNG

5 Víctor Rodríguez Barbeira 00:14:18 INDEPENDENT

6 MARIÀ VILA MIRASÓ 00:14:33 C.A. ESCATXICS

7 JOAN FITÓ RIBALTA 00:15:12 C.A. ESCATXICS

8 JOSEP MARIA GARCIA GOU 00:15:14 Pedala.cat

9 JOSEP MARIA MARQUÉS BALAGUER 00:15:42 RUNNER'S BALAGUER

10 XAVIER ROSELLÓ MARTINEZ 00:15:43 TERRES DE PONENT

11 JESÚS MIGUEL MARTÍN GARDÍA 00:15:45 TERRES DE PONENT

12 GAUDI MESTRES DÍAZ 00:17:15 Pedala.cat

Circuit comarcal de cross Solsonès



FEMENÍ

1 IMMA COBERÓ TARRAGONA 00:12:09 C.A. ESCATXICS

2 CLARA SERRA CAMPOY 00:13:47 LLEIDA UA

CLASSIFICACIONS SENIORS

MASCULÍ

1 JORDI AZNAR TUDÓ 00:12:09 A.E.CORREVINYES

2 ÀNGEL CAPELL QUIROS 00:12:20 BARÇA

3 GERARD FITÓ COBERÓ 00:13:32 C.A. ESCATXICS

4 ALBERT JIMENEZ CAMPOS 00:13:51 CLUB ESPORTIU TRI 440

5 EMILI CULLERÉ RIBES 00:14:46 INDEPENDENT

FEMENÍ

1 GEMMA FERNÁNDEZ BRILS 00:14:15 Pedala.cat

2 MARTA CANES NIUBÓ 00:14:39 C.A. ESCATXICS

CLASSIFICACIONS JUVENIL

MASCULÍ

1 OT ALCOBÉ SERAROLS 00:10:36 A.E.CORREVINYES

2 JOSEP FITÓ COBERÓ 00:11:07 C.A. ESCATXICS

FEMENÍ

1 Jana Cuadros Rodriguez 00:12:35 CESEGARRA

2 LAIA COTS ESTADELLA 00:13:02 A.E.CORREVINYES

3 KEREN CAPELL QUIROS 00:14:22 IES JOSEP VALLVERDÚ

Circuit comarcal de cross escolar del Solsonès



CLASSIFICACIONS CADET

MASCULÍ

1 JAN BOSCH TARASOVA 00:08:04 AA XAFATOLLS

2 JAN ARBONES MOYA 00:08:50 INDEPENDENT

3 CESC PRAT 00:09:31 Escola Arrels 2

4 Mohammed Saad El mesaoudi 00:09:36 Institut Francesc Ribalta

5 Pau Goñi Torres 00:10:18 AA XAFATOLLS

6 PAU SAURI GIRALT 00:11:20 CLUB ESPORTIU TRI 440

CLASSIFICACIONS INFANTIL

MASCULÍ

1 HATIM MRIZAK MELLAH 00:06:02 C.A. ESCATXICS

2 ÈRIC VILA MIR 00:06:09 C.A. ESCATXICS

3 GUILLEM DAVIU CORTINA 00:06:11 Pedala.cat

4 CESC LLORENS PLANES 00:06:18 Pedala.cat

5 JOSÉ ANDRÉS LEIBA BASTIDAS 00:06:21 TERRES DE PONENT

6 QUIM PALAU GARRETA 00:06:33 TERRES DE PONENT

7 Marc Carità 00:06:42 Institut Francesc Ribalta

8 Cesc Sahuquillo Gine 00:06:44 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

9 ESTEVE ARENY PALOU 00:06:45 C.A. ESCATXICS

10 AYOUB BOUKHABZA 00:06:49 ZER ELAIA

11 Ali Bouchahma 00:06:52 ZER Vall de lAranyó

12 Naim Hammouti 00:06:56 Institut Francesc Ribalta

13 ARAN BADIA 00:07:00 Escola Arrels 2

14 CARLES GAYA PIÑOL 00:07:13 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

15 Oriol Cases 00:07:17 Institut Francesc Ribalta

16 Pau Llutart 00:07:18 Escola Arrels 2

17 HUGO MORENO MARTINEZ 00:07:21 CLUB ESPORTIU TRI 440

18 LLUC ARTAL CARRASCO 00:07:28 CLUB ESPORTIU TRI 440

19 Nico Rodríguez Fondevila 00:07:44 INS D'ARAN

20 Biel Clotes 00:11:07 Institut Francesc Ribalta

FEMENÍ

1 JORDINA AIGE FARRÚS 00:06:35 TERRES DE PONENT

2 VALERIA FRÍAS SABATÉ 00:07:02 TERRES DE PONENT

3 Wiko Camps 00:07:29 Escola Arrels 2

4 ARES ROSELLÓ BORDALBA 00:07:33 TERRES DE PONENT

5 Alae Alaoui 00:09:00 Escola Arrels 2

CLASSIFICACIONS ALEVÍ

MASCULÍ

1 MARIÀ VILA MIR 00:05:06 C.A. ESCATXICS

2 ÀLEX MÁRQUEZ IBIZA 00:05:11 TERRES DE PONENT

3 Albert Dodero Casteràs 00:05:26 Andorra

4 ALEIX MARTÍN BALDOMÀ 00:05:32 TERRES DE PONENT

5 Moaad El mesaoudi 00:05:36 Escola Setelsis

6 Salman Mghaiti 00:05:37 Escola Arrels 1

7 PEP AIGE FARRÚS 00:05:39 TERRES DE PONENT

8 Dan Navès 00:05:39 Escola Albert Vives de la Seu d'Urgell

9 OVIDI ESCUDÉ BELENGUER 00:05:47 C.A. ESCATXICS

10 NASREDINE RABHI 00:05:55 ZER ELAIA

11 POL COS PERELLÓ 00:05:58 A.E.CORREVINYES

12 PAU COMELLES CERCÓS 00:06:03 C.A. ESCATXICS

13 MARTÍ SANTAENGRÀCIA RICART 00:06:03 CEACA TÀRREGA

14 MARTI CAMARASA MONTAÑE 00:06:12 CLUB ESPOPRTIU TRI 440

15 ARNAU SAPERAS NEGRILLO 00:06:16 COL·LEGI MATER SALVATORIS LLEIDA

16 JAN VILAJOSANA REGUANT 00:06:17 Pedala.cat

17 Francesc Goñi Torres 00:06:29 AA XAFATOLLS

18 Enric Martínez 00:06:55 ZER El Solsonès

19 SERGI ARENY PALOU 00:07:07 C.A. ESCATXICS

20 GUIU DAVIU CORTINA 00:07:18 Pedala.cat

FEMENÍ

1 ALBA CAPELL QUIROS 00:05:11 ESCOLA MANUEL ORTIZ

2 Raisa Andreea Spinu 00:05:28 AA XAFATOLLS

3 LAIA FERNANDEZ BAÑERES 00:05:31 TERRES DE PONENT

4 EVA PIÑOL SERRA 00:05:42 TERRES DE PONENT

5 VINYET ARBONÉS MOYÀ 00:05:43 TERRES DE PONENT

6 Mar Farran Rodríguez 00:05:44 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

7 Rahma Benssaleh 00:05:46 Escola Setelsis

8 IRIS PALLAS ROVIRA 00:05:46 C.A. ESCATXICS

9 LLUÏSA REINA BATALLA 00:06:02 CEACA TÀRREGA

10 JULIA ROCA MASICH 00:06:14 TERRES DE PONENT

11 ARES DELGADO VILLALBA 00:06:16 C.A. ESCATXICS

12 NEUS PELLICER TORRESCASANA 00:06:18 C.A. ESCATXICS

13 Agnès Llutart 00:06:21 Escola Arrels 1

14 Irene Cortasa i Elias 00:06:23 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

15 MARÍA ALONSO PUERTA 00:06:26 TERRES DE PONENT

16 Ona Casas 00:06:33 Escola Arrels 1

17 Elna Estrada 00:06:34 Institut Escola Vall de Lord

18 ONA SANCHEZ TERRÉ 00:06:37 Pedala.cat

19 AINA CORSA BADIA 00:06:37 Pedala.cat

20 Anouk Camps 00:06:47 Escola Arrels 1

21 Montse Aldomà González 00:06:53 COL·LEGI MATER SALVATORIS LLEIDA

22 Isona Santasusana 00:06:54 Escola Arrels 1

23 Aina Montilla Silvestre 00:06:56 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

24 Cristina De Pasquale 00:07:12 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

25 JUDIT VALL-LLAURA HERNÁNDEZ 00:07:26 CEACA TÀRREGA

26 Ainet Casas 00:07:32 Escola Arrels 1

27 BERTA ROSELLÓ BORDALBA 00:07:44 TERRES DE PONENT

28 Ona Solaní Torrecillas 00:07:44 COL·LEGI MATER SALVATORIS LLEIDA

29 AINA ROSELLÓ BORDALBA 00:07:49 TERRES DE PONENT

30 Marwa Alaoui 00:08:18 Escola Arrels 1

CLASSIFICACIONS BENJAMÍ

MASCULÍ

1 DAVID SEOANE BALAGUER 00:04:11 ESCOLA ARRELS 1

2 QUIM ALDOMÀ BRUFAU 00:04:25 AA XAFATOLLS

3 OLIVIER PONS CAPDEVILA 00:04:26 TERRES DE PONENT

4 Joan Ribalta 00:04:27 ZER El Solsonès

5 Ton Vilaginés 00:04:28 ZER El Solsonès

6 MARCEL MARTÍN BALDOMÀ 00:04:29 TERRES DE PONENT

7 JAN NADAL 00:04:31 AA XAFATOLLS

8 MARTÍN OGANDO MARÍN 00:04:46 TERRES DE PONENT

9 ROBERT ANDREI NISTOR 00:04:49 XAFATOLLS

10 DIDAC ESCUDE BELENGUER 00:04:53 C.A. ESCATXICS

11 Arnau Dodero Casteràs 00:04:55 Andorra

12 Kilian Farran Rodríguez 00:04:57 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

13 Aritz Garaitagoitia 00:05:02 Escola Arrels 1

14 Teo Molner 00:05:02 ZER El Solsonès

15 Arç Camps 00:05:05 Escola Arrels 1

16 Ixent Roca 00:05:06 ZER El Solsonès

17 ALEXANDRE GALLARDO BATALLA 00:05:06 C.A. ESCATXICS

18 Ivó Parcerisa 00:05:07 ZER El Solsonès

19 EUDALD DOMINGO MAYORAL 00:05:08 TERRES DE PONENT

20 PAU BONILLO PUEBLA 00:05:12 C.A. ESCATXICS

21 POL FORTUNY MARTÍNEZ 00:05:14 CEACA TÀRREGA

22 Arnau Marín Giné 00:05:20 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

23 MARCEL NOSÀS 00:05:25 Escola Arrels 1

24 HUGO RODRÍGUEZ FONDEVILA 00:05:37 GARONA

25 GUIU ALSINA 00:05:40 Escola Setelsis

26 Loqman Hammouti 00:05:42 Escola Setelsis

27 ÀLEX TORNÉ SANJOSÉ 00:06:00 C.A. ESCATXICS

28 Juan Esteban Benavides Castro 00:08:17 ZER Vall de lAranyó

FEMENÍ

1 EMMA GÜELL FONTANALS 00:04:33 TERRES DE PONENT

2 ÍNGRID MELIS AIXALÀ 00:04:35 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

3 MARINA DELGADO ESTEBAN 00:04:54 C.A. ESCATXICS

4 LAURA GAYA PIÑOL 00:04:58 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

5 CARLA ELENA ALBU 00:05:00 TERRES DE PONENT

6 Júlia Nadal 00:05:05 ZER El Solsonès

7 JANA GARCIA FERNANDEZ 00:05:06 Pedala.cat

8 Berta Martí Sainz 00:05:11 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

9 Yasmin Guanoluisa 00:05:17Escola Arrels 1

10 CLARA FERNANDEZ BAÑERES 00:05:18 TERRES DE PONENT

11 Nhèu Carità 00:05:19 Escola El Vinyet

12 Rebeca Elena Spinu 00:05:20 AA XAFATOLLS

13 JANA HUGUET ARMENGOL 00:05:21 C.A. ESCATXICS

14 AINET MENDOZA BARBERO 00:05:23 C.A. ESCATXICS

15 LARA LOPEZ CAMON 00:05:24 TERRES DE PONENT

16 ARES CORTÉS ALAIZ 00:05:27 TERRES DE PONENT

17 Mina Tobeña 00:05:29 ZER El Solsonès

18 Eulàlia Vila 00:05:32 ZER El Solsonès

19 Arlet Falcó Mitjans 00:05:34 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

20 BRUNA LLEVADOT CASCOS 00:05:39 TERRES DE PONENT

21 Astrid Navarro 00:05:40 Escola Arrels 1

22 Lia Viladrich 00:05:42 Escola Arrels 1

23 Carla Capdevila 00:05:53 Escola Arrels 1

24 Alae El mesaoudi 00:06:39 Escola Setelsis

25 ELNA TRAVÉ 00:06:51 Escola Setelsis

26 Kenya Ramos Garcia 00:06:57 ZER Vall de lAranyó

CLASSIFICACIONS PREBENJAMÍ

MASCULÍ

1 Nil Moragues Quintana 00:02:06 AA XAFATOLLS

2 BRU ARBONÉS MOYÀ 00:02:08 TERRES DE PONENT

3 Bruc Obiols 00:02:11 Escola Arrels 1

4 Cesc Ribalta 00:02:12 ZER El Solsonès

5 Santiago Rodas 00:02:15 Escola Arrels 1

6 PepVilaginés 00:02:17ZER El Solsonès

7 Sam Cosenza 00:02:18 Escola Arrels 1

8 tian forcada 00:02:18Escola Arrels 1

9 QUIM PALLAS ROVIRA 00:02:19 C.A. ESCATXICS

10 OLAU COMPANYS VILLANUEVA 00:02:20 C.A. ESCATXICS

11 Iker García 00:02:21 Escola El Vinyet

12 ELIAN CULLERÉ 00:02:22 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

13 Nil Obiols 00:02:23 Escola Arrels 1

14 Aitor Malé 00:02:26 Escola Arrels 1

15 NIL HUGUET ARMENGOL 00:02:27 C.A. ESCATXICS

16 LEO MONTOY GUIU 00:02:28 TERRES DE PONENT

17 MARTÍ HUGUET ARMENGOL 00:02:29 C.A. ESCATXICS

18 JORDI OBIOLS MAJORAL 00:02:30 C.A. ESCATXICS

19 MARIO ANCHILERGUES MARTÍN 00:02:32 TERRES DE PONENT

20 ARNAU VALLS CIRERA 00:02:32 Pedala.cat

21MAX SANCHEZ TERRÉ 00:02:38 Pedala.cat

22 CESC ALDOMÀ BRUFAU 00:02:39 AA XAFATOLLS

23 GAEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 00:02:40 C.A. ESCATXICS

24 Nil Canal 00:02:41 Escola El Vinyet

25 Cesc Nadal 00:02:41 ZER El Solsonès

26 JOAN GALLARDO BATALLA 00:02:45 C.A. ESCATXICS

27 Wassim benzakour 00:02:45 Escola Setelsis

28 Eric Jimenez 00:02:53 Escola Setelsis

29 Ferran Melis Aixalà 00:02:56 Manuel Ortiz Juneda

30 Dídac Ramos García 00:02:57 ZER Vall de lAranyó

31 JUNY SANGRÀ MACIÑEIRA 00:04:01 C.A. ESCATXICS

FEMENI

1 GAL.LA BERGÉS BUCHACA 00:02:14 TERRES DE PONENT

2 ANAÏS ATTUCHEK BAICHE 00:02:19 TERRES DE PONENT

3 Júlia Guzmán 00:02:23 Escola El Vinyet

4 Mar Montilla Silvestre 00:02:25 ESCOLA ATLETISME ARBECA-GARRIGUES

5 Aina Garcia 00:02:31 Escola Arrels 1

6 Houda Mghaiti 00:02:31 Escola Arrels 1

7 Janna Ben Khayi 00:02:33 Escola Arrels 1

8 Irati Garaitagoitia 00:02:51Escola Arrels 1

9 AMAYA SANTA MARTINA RODRÍGUEZ 00:02:53 C.A. ESCATXICS

10 Sira Martínez 00:02:56 Escola El Vinyet

11 ÉLÉA BADIA 00:02:59 Escola Arrels 1

12 Mel Ruiz 00:03:06 Escola Sant Gil

13 CLÀUDIA MESTRES VELASCO 00:03:08 Pedala.cat

14 Laia Bosch 00:03:14 Escola Setelsis

15 AINET PENELLA GODIA 00:03:19 C.A. ESCATXICS

16 Elisenda Karina Pop 00:03:45 ZER PEDRERA