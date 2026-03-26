670 alumnes de Solsona rebran formació en mobilitat segura durant aquest curs

Sessions pràctiques en circuit tancat a Arrels II
Per primera vegada, dos centres de primària de Solsona se sumen als tallers de mobilitat segura impartits pel Servei Català de Trànsit (SCT) i coordinats a la ciutat per la regidoria d’Educació amb el suport de la Policia Local. Aquest curs s’ha aconseguit un volum rècord de 673 participants, entre alumnat de primària i secundària.
L’educació per a la mobilitat segura és una iniciativa del Servei Català de Trànsit que té com a objectiu promoure una formació integral en seguretat viària al llarg de tot el cicle vital, no només per aprendre normes i senyals, sinó també per adquirir habilitats i conductes responsables com a vianants, ciclistes o conductors de patinets elèctrics i ciclomotors. Aquesta educació es fonamenta en l’aprenentatge de coneixements, habilitats i actituds que ajuden les persones a moure’s de manera segura i responsable per l’espai viari.
Els tallers combinen sessions teòriques i pràctiques, sovint en circuits tancats, on l’alumnat pot practicar situacions reals de mobilitat sota supervisió. A més del treball sobre normativa i manteniment, aquestes activitats promouen la convivència entre persones usuàries de diferents modes de mobilitat i la presa de consciència sobre els riscos i responsabilitats associats a cada tipus de vehicle o trajecte.
Els primers tallers es van dur a terme els dies 10 i 11 de març a l’Escola Arrels Secundària. Els alumnes de 1r d’ESO van centrar-se en la bicicleta i el seu manteniment; els de 3r, en l’ús segur del patinet elèctric; i els de 4t, en el ciclomotor. Les sessions van combinar teoria i pràctica en un circuit tancat, amb especial èmfasi en l’autoprotecció i la normativa.
Al juny, Setelsis i Arrels I
En el calendari previst, del 2 al 5 de juny rebran educació per a la mobilitat segura tots els cursos de primària de Setelsis, i del 8 al 10 del mateix mes, serà el torn de l’alumnat de 1r a 4t d’Arrels Primària.
Per a la regidoria d’Educació, aquest tipus de formació no només transmet normes, sinó que sensibilitza infants i joves sobre comportaments que contribueixen a reduir els riscos a la via pública i fomenta hàbits de mobilitat més segurs i sostenibles, especialment davant l’augment d’usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
Durant el primer trimestre del curs vinent, també està prevista la participació d’una trentena d’alumnes dels itineraris formatius específics (IFE) i els programes de formació i inserció (PFI) de l’Institut Francesc Ribalta.
Aquesta col·laboració entre el Servei Català de Trànsit, l’administració local i els centres educatius permet que els alumnes de Solsona rebin una formació pràctica i completa en seguretat viària, promovent hàbits de mobilitat responsables des de les primeres etapes educatives fins a l’adolescència.