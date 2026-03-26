L’Escola Municipal de Música Joan Roure dedica una setmana a les bandes sonores

L’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona dona avui el tret de sortida a una nova edició de la seva ja consolidada “Setmana boja”, una iniciativa de cada primavera que enguany inclou fins a trenta activitats lúdiques, formatives i divulgatives al voltant de les bandes sonores.
La programació viatja simbòlicament a Hollywood i Broadway amb les músiques de pel·lícules com a eix temàtic. Amb aquesta proposta, adreçada a tot l’alumnat del centre, “es vol fomentar la creativitat, l’expressió artística i la comprensió de la relació entre imatge i so”, elements essencials en la formació musical contemporània, tal com assenyala la directora de l’escola, Pat Herrero.
Al llarg de la setmana, l’alumnat –des dels nivells d’iniciació i elemental fins als grups d’expertesa i adults– participarà en una àmplia varietat de tallers adaptats a cada etapa. Entre les activitats programades, destaquen la creació de bandes sonores, posar música a curtmetratges, una sessió sobre l’evolució de la música al cinema, així com la preparació i interpretació de repertori de bandes sonores.
La “Setmana boja” culminarà divendres amb la “Gran gala dels premis Roure”, un acte festiu en què els mateixos alumnes interpretaran fragments de les peces treballades durant aquests dies.
Paral·lelament, la programació inclou una xerrada oberta a tota la ciutadania a càrrec d’Alba Castellví, educadora, mediadora i sociòloga. Sota el títol “Ajudar a aprendre des de casa”, oferirà eines i reflexions sobre l’aprenentatge, amb una atenció especial la música. Serà aquest dijous, dia 26, a les set del vespre a la sala d’actes del casal de Cultura i Joventut.
Realització d’un documental
Com a principal novetat d’enguany, l’escola impulsa la realització d’un documental que recollirà el procés creatiu i les activitats desenvolupades durant la setmana. El projecte, que també reflectirà alguns apunts històrics del centre, serà enregistrat per l’exalumne Marc Vilà i es projectarà posteriorment al Cine París –més endavant se n’anunciarà la data.
Amb aquesta iniciativa, l’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona continua apostant per una educació musical innovadora, participativa i oberta a la ciutat. Hi col·laboren l’AFA Joan Roure, l’Ajuntament i el Cine París.
