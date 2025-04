Agenda d'actes per aquest cap de setmana al Solsonès

Dissabte, 26 d'abril

EL PI DE SANT JUST: Fira de la primavera, Enflora’t

Programa d’actes:

A les 9 h, caminada de primavera

A les 11 h, exposició d’aeromodelisme

A les 11.30 h, activitat “Fem plantes de Paper” i de creació de cistells de paper

A les 12 h, vermut musical amb Atthi Soul

A les 13.30 h, dinar popular

A les 17 h, actuació castellera

A les 20 h, concert de Juego de Damas Duo

PINÓS: caminada popular dels bombers voluntaris de Pinós.

Recorregut de 8 km i de 220 m de desnivell positiu. Sortida a les 17 h des del local de Pinós i arribada al

mateix punt. El preu és de 7 euros i gratuït pels menors d’11 anys. Cal confirmar assistència prèviament a

973473292 a l’Ajuntament de Pinós, 699708630 o bé 638893053.

Més informació: https://www.instagram.com/parcbombersdepinos/

GUIXERS. HOTEL EL MONEGAL: Monegal Cultural primavera 2025

A les 18:00 El naixement d’Orfeu Polifem consort.

ANNA URPINA- concertino NACHO RAMAL – violí NICOLA BROVELLI violoncel JEREMY NASTASI – tiorba

JORDI DOMÈNECH – clavicèmbal i director Amb FERRAN ALBRICH – baríton

POLIFEM Consort es nodreix d’alguns dels principals especialistes en música antiga del nostre país que

actuen habitualment amb formacions, directors i solistes de reconegut prestigi mundial com Jordi Savall,

Fabio Biondi, William Christie o Marc Minkowski. Un programa de música italiana centrat en els inicis del

segle XVII i el naixement de l’òpera, amb la veu de Ferran Albrich, baríton català que ja ha cantat

Monteverdi a Itàlia i Àustria i que s’està erigint com l’Orfeo monteverdià dels próxims anys. Més

informació: https://monegal.com/musica/

SANT LLORENÇ DE MORUNYS: documental “No s’apaguen les estreles”

Projecció del document que recull les històries de valentia, saviesa i cultura del País Valencià a les 19.30 h al

Casal l’Estaca.

SOLSONA: Premis Drac 2025

Òmnium cultural del Solsonès organitza la XVIIa edició dels Premis Drac, de prosa i poesia en català per promoure i fomentar l’ús de la nostra llengua. Els guanyadors del concurs s’anunciaran durant la gala que es celebrarà el dissabte 26 d’abril de 2025 a les 20:00 al Teatre Comarcal de Solsona. Aquest any després de la gala dels premis podràs gaudir de la màgia d’en Pere Rafart. Més informació i compra d’entrades a Entrades Solsonès

Diumenge 27 abril

TORÀ: caminada popular

La Caminada Popular de Torà cada any ens dona a conèixer diferents indrets del patrimoni natural i arquitectònic de Torà i/o municipis veïns. L’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà us proposa aquest any arribar fins al veí poble de Castellfollit de Riubregós, per fer un tastet del seu ric patrimoni.

Descarregar PDF de la 44a Caminada popular de Torà – Ruta de Castellfollit de Riubregós

Més informació i inscripcions: https://www.apactora.org/

SALLENT (Pinell de Solsonès): caminada popular

Inscripcions a partir de les 8.30 h i sortida a les 9 h des de Sallent de Pinell. Recorregut de 13 km amb 300 m de desnivell. Es donarà l’esmorzar i hi haurà un segon punt de fruita. Més informació i inscripcions

anticipades a 664716465 – avm.pinelldesolsones@gmail.com

SALÍ DE CAMBRILS (Odèn): visita guiada amb tast de sal

Sal marina o de muntanya? Sal gruixuda o flor de sal? Descobreix les diferències i aprèn a utilitzar-les. Informació i reserves a 621244364 – infosalicambrils@gmail.com

Consulta les activitats d’aquest mes d’abril a Butlletí Salí de Cambrils

SANT LLORENÇ DE MORUNYS: projeccions del cicle Gaudí

Projecció de la pel·lícula “L’àvia i el foraster” a les 18 h a Teatre Municipal.

Més informació i compra d’entrades a Entrades Solsonès