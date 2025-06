Detecten un cas de tuberculosi en una granja de Navès

La conselleria d’Agricultura ha confirmat tres focus de tuberculosi bovina en explotacions ramaderes, dos de les quals a Lleida. En concret se situen a Navès (Solsonès) i Peramola (Alt Urgell). S’hi suma una tercera al municipi de Cornellà de Terri, al Pla de L’Estany. Per la seva part, la veterinària i representant del Gremi de la Pagesia Catalana, Marta Dordas, va afegir que esperen la confirmació sobre l’existència d’un quart focus. Els tres ramats encomanats pasturen durant tot l’any en una mateixa zona, a la serra de Boumort, on hi ha un “focus calent” de tuberculosi en fauna salvatge, va afegir.

La tuberculosi bovina és una malaltia bacteriana crònica i debilitant la transmissió de la qual es dona per contacte entre animals o per via oral en la ingestió de pinsos contaminats i no té cap afectació en els humans. Dels tres casos detectats durant aquest any, en l’únic en què s’ha decretat el buidatge sanitari ha estat al municipi de Cornellà de Terri. El ramader Josep Juscafresa critica que hagi de sacrificar les 230 vaques. Una va donar positiu en una primera prova i onze més existeix la sospita que podrien haver-se infectat, però no està confirmat. Aquests animals ja estan separats de la resta i Juscafresa s’ofereix a sacrificar-los, però no entén que hagi de matar la resta “si estan sans".

Protocol: buidatge sanitari

Quan es detecta un cas de tuberculosi en un ramat de vaques, el protocol consisteix a realitzar un buidatge sanitari, és a dir, un procés de sacrifici de tots els animals del ramat per motius de salut pública.

Dels tres casos detectats durant aquest any, en l'únic en què ha estat necessari el buidatge sanitari ha estat en el municipi de Cornellà de Terri, a la comarca del Pla de l'Estany, on s'han sacrificat més de 200 vaques.

Segons la Generalitat, el buidatge sanitari "és l'única via des del punt de vista sanitari per a posar fi a la infecció" i evitar la transmissió cap a altres animals i reinfeccions dins del mateix ramat.

Ara bé, també contempla l'excepció en el buidatge per alguns casos, i és per això que a Catalunya fa uns mesos s'ha elaborat un procediment per a avaluar la necessitat de buidatge de les explotacions, sempre que aquestes compleixin una sèrie de requisits.

Els agricultors rebutgen el protocol

Dordas ha criticat aquest protocol, ja que s'exerceix el sacrifici de tot el ramat per precaució i sense comprovar la quantitat d'animals que estan sans, i ha demanat al Govern que reconsideri la mesura per als altres dos focus detectats.

De fet, són una quinzena les organitzacions agràries de Catalunya que han presentat al Govern un document de treball amb mesures concretes per a la gestió de la tuberculosi bovina en explotacions ramaderes.

Entre les mesures que han presentat, s'ha demanat que es declari l'emergència cinegètica davant la detecció d'un sol cas de tuberculosi en fauna salvatge, bestiar boví o animals domèstics i un protocol únic, flexible i amb criteris veterinaris, així com compensacions econòmiques.

Durant l'any passat es van detectar tres focus de tuberculosis en vaques i un altre en un ramat de cabres, encara que la Generalitat ha recordat que Catalunya es manté per sota dels llindars del 0,1% d'incidència anual o 0,2% de prevalença en explotacions.