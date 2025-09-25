El Consell Comarcal del Solsonès acull una trobada institucional amb el Govern de la Generalitat i les alcaldies i consellers comarcals

El Consell Comarcal del Solsonès ha estat l’escenari d’una trobada entre la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, les direccions dels serveis territorials i representants municipals i comarcals del Solsonès. La jornada ha tingut com a objectiu apropar el Govern de la Generalitat al territori, crear sinergies i donar resposta als dubtes i inquietuds dels ens locals.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, ha destacat la importància d’aquest espai de diàleg i ha agraït “l’exercici d’apropar el Govern al territori i la voluntat de crear sinergies i resoldre dubtes per oferir un millor servei a la gent de la comarca”.
Per la seva banda, el vicepresident tercer i portaveu del Comarcal, Jordi Selga, ha presentat una proposta ambiciosa per a la millora de la gestió dels boscos i els espais forestals, posant l’accent en la necessitat de reforçar la gestió sostenible i les polítiques de prevenció.
Pel que fa al Govern de la Generalitat, la seva màxima representant a la Catalunya Central, la delegada Elia Tortolero, així com les diferents direccions territorials, s’han mostrat oberts a col·laborar amb la comarca i amb les alcaldies per establir línies de treball conjuntes.
En el marc de la trobada, la directora dels serveis territorials del DARPA, Raquel Sánchez, ha presentat també l’estratègia de treball en la gestió de boscos i activitat cinegètica, que té per objectiu reduir el risc d’incendi forestal i millorar la gestió del territori i de les franges perimetrals, per protegir la població i disminuir la propagació dels incendis.
Per altra banda, des del Solsonès s’ha defensat disposar de més recursos en el traspàs dels municipis de Torà i Biosca al Solsonès. Pel que fa a l’escolarització, s’ha demanat més ajudes als d’escolarització no obligatòria, pels quals accedir a estudis superiors és molt més costós que els de les àrees urbanes “no volem ser ciutadans de segona”, ha afirmat l’alcalde d’Odèn.
Telecomunicacions i seguretat pública també s’han posat damunt la taula, demanant més implicació per part del Govern de la Generalitat. Des de la Delegació del Govern i des dels serveis territorials d’Interior, s’ha assegurat que s’està planificant un augment dels efectius dels cossos de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals a fi de millorar la seguretat i combatre el col·lapse en els espais de bany.
Amb aquesta trobada, el Solsonès referma el seu compromís amb la cooperació institucional per afrontar reptes compartits, especialment en l’àmbit de la gestió forestal i el desenvolupament territorial.