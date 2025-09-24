Lliurats els premis del 35è Concurs de flors als balcons de Solsona

Divendres passat al vespre, a la sala cultural de l'edifici consistorial, en un acte presidit per l'alcaldessa, Judit Gisbert, amb la participació del regidor de Cultura, Albert Colell, es van repartir els premis del 35è Concurs de flors als balcons.
Després d'un parèntesi de dos anys motivat per la sequera, enguany s'han premiat les tretze llars presentades al concurs floral amb un total de 930 euros.
Joventut Solsonina, entitat encarregada en aquesta edició de valorar els balcons i les façanes, ha decidit atorgar el primer premi, valorat en 90 euros, a Montserrat Puig, i l’especial façana, de 180 euros, a Pilar Casals. Les altres llars premiades amb 60 euros cadascuna són les de Presentació Villaró, Pilar Guals, Teresa Mujal, Alba Márquez, M. Pilar Roure, Alfredo Fernando, Dolores Múrcia, Maria Serra, Pilar Vila, Angelina Guitart i Francesca Carceller.