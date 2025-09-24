El pintor berguedà Abel Florido guanya el primer premi del concurs de pintura ràpida de Solsona

Divendres passat al vespre, a la sala cultural de l'edifici consistorial, es va donar per definitivament tancada la Festa Major de Solsona 2025 amb el lliurament de premis dels concursos convocats per l'Ajuntament, que contribueixen a ampliar la riquesa plàstica de la festa i la ciutat.
En un acte presidit per l'alcaldessa, Judit Gisbert, amb la participació del regidor de Cultura, Albert Colell, es van repartir els premis dels diferents concursos.
Pel que fa a la pintura ràpida, han estat guardonats tres artistes ja reconeguts en anteriors edicions, entre els quals s'han repartit 1.450 euros.
Abel Florido, del Berguedà, s'ha endut el primer premi dotat amb 600 euros per una aquarel·la del Portal de la Plaça del Camp. El segon premi, dotat amb 500 euros, ha estat per l'artista abrerenc Julio Garcia Iglesias, per un oli del carrer de Sant Josep de Calasanz, i el tercer, dotat amb 350 euros, ha anat a parar a l'artista del Pont de Vilomara, Yolanda Urango, per una imatge de la font de la Catedral.
Aquestes i les altres 10 pintures més presentades a la convocatòria es poden veure exposades a la sala cultural de l'ajuntament fins al 5 d'octubre. La mostra és oberta de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h; el dilluns també de 15 a 17 h; els dissabtes d'11 a 13.30 h i de 17 a 19 h, i els diumenges d'11 a 13.30 h.