El mag solsoní Pere Rafart estrena programa a TV3

Pere Rafart, juntament amb Pau Martínez porten l'històric establiment "El Rei de la Màgia", a Barcelona. Rafart ha treballat tota la seva vida com a prestidigitador i, confesa, que "ha tingut molta sort, ha viatjat pel món, actuat per tota mena de públics i situacions i els companys del sector l'han honorat amb diversos reconeixements, fins i tot, alguns de talla internacional", tot i que com diu, "a casa encara no ho acaben d'entendre -i de fet ell tampoc-".

Cartell promocional del programa Tria una carta



Rafart, que ha tingut contacte professional amb els diferents formats audiovisuals reconeix una relació amb la televisió "d'amor odi", doncs "depens d'un realitzador que potser enfoca on no toca -especialment delicat amb la màgia- i també necessites aconseguir reaccions del públic genuïnes en un plató on normalment la sensació és més aviat freda, distant i artificial. A més, la majoria dels programes de màgia solen utilitzar trucs de càmera més que evidents i públic conxorxat que reacciona de forma sobreactuada."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nombre de Usuario (@usuario)

Així doncs, per Rafart, el repte en el plantejament d'aquest format per a 3Cat era "aconseguir reaccions reals, no treballar amb públic adulterat i no fer servir cap mena de truc de càmera. En resum, intentar fer una cosa poc vista en la televisió i les xarxes actuals, il·lusionisme de veritat."

I aquest repte ha estat possible, segons Rafart, per la professionalitat de la productora i tot l'equip i, en especial, el Raül Asensio i el Daniel Sama que van confiar en aquest projecte des de bon començament i li han donat "forma, esperit i amor". El mag solsoní explica que "no ens podíem permetre repetir cap joc de màgia i havien de sortir bé a la primera. En tot el programa només vam repetir dos trucs dels més de cent que vam rodar. Ho considero un èxit majúscul, ja que per televisió encara és més delicat el secret. El muntatge també era un repte i n'he format part activa per aconseguir que el programa tingués ritme sense adulterar els trucs de màgia."

Tria una carta

Xarxes socials

Un altre dels "secrets" del programa que a desvetllat l'il·lusionista solsoní és que "també hem jugat amb efectes que no es podrien fer en directe, però que davant la càmera són reals i sense talls de càmera, com l'aparició d'un cotxe o unes aparicions i desaparicions enmig d'una plaça on, de fet, trenquem el codi dels mags per explicar que és un efecte on juguem amb la perspectiva."

Tria una carta

Cedida

I tot això s'ha aconseguit. El programa mostrarà "il·lusionisme de veritat, reaccions autèntiques, cares d'estupefacció, crits, silencis sepulcrals, gent esmaperduda i, fins i tot, enfadada. Quina sort i quina oportunitat poder fer un programa de màgia de veritat, i quin privilegi fer-lo a casa, per fi! Roda el món i torna al Born", exclama el Pere.

El programa s'estrena a TV3 el dijous 8 de maig a les 22:40 després del Polònia.