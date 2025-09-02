El projecte solsoní per a famílies La Matriu creix amb un grup nou i més serveis 

La Matriu, el projecte municipal de Solsona per a famílies de la petita infància, creix amb un grup nou i més serveis. D'una banda, l’espai familiar i de criança oferirà tres horaris i s'obrirà a persones gestants, i, de l'altra, començaran dues activitats de psicomotricitat per a infants d'I4 i I5. El 15 de setembre se n'obriran les inscripcions, que són gratuïtes.
Després de la bona acollida de l'espai familiar i de criança de Solsona La Matriu durant els seus primers mesos, amb un total de 22 famílies inscrites, a partir del nou curs se n'obren tres grups, un més que en l'anterior. N'hi haurà els dimarts i dijous al matí de deu a dotze i dijous de cinc a dos quarts de set de la tarda al gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou.
Aquesta iniciativa, dirigida i dinamitzada per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mestra i psicomotricista Sílvia Sala, té per objectiu acollir la tasca educativa i de criança dels fills i filles en les primeres edats (de 0 a 36 mesos). Per als infants és un àmbit de joc, aprenentatge i relació, mentre que per a les famílies, es concep com un espai d'intercanvi d'experiències amb un acompanyament professional. A més, s'hi convida les persones embarassades que busquin compartir experiències i dubtes.
Una de les novetats de La Matriu per a aquest curs és l'activitat de psicomotricitat per a infants d'I4 i I5, que es durà a terme a les instal·lacions de l'Escola El Vinyet els dimecres d'un quart de sis a tres quarts de set de la tarda. S'hi fomentarà el creixement global dels infants en un espai segur i professionalment acompanyat. S'hi facilitaran habilitats motrius com l'equilibri, el control postural o la consciència corporal per mitjà del joc, alhora que s'hi promouran el desenvolupament emocional i simbòlic.
Per a nenes i identitats no binàries
Femme psico és una altra extraescolar mensual que incorpora La Matriu. En aquest cas s'adreça exclusivament a nenes i infants amb identitats no binàries d'I4 i I5 perquè hi trobin un espai segur on descobrir, explicar i gaudir del seu cos sense pressions estètiques ni rols imposats. Es durà a terme el primer dissabte de cada mes de dos quarts donze a dotze del migdia a l'Escola El Vinyet.
Tal com explica Júlia Tobeña, es tracta de trencar estereotips de gènere tradicionalment associats a l'activitat física fomentant la confiança en les pròpies capacitats, la presa de decisions i l'autonomia personal. Les nenes construeixen, cooperen, lideren i expressen les seves emocions en un entorn de sororitat i respecte, afegeix. L'objectiu final és que cada participant estableixi una relació positiva amb el propi cos i adquireixi eines que li serviran per a tota la vida.
Projecte finançat per les regidories d'infància i Feminismes de l'Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, se li dona continuïtat en tant que dona resposta a la “necessitat de posar la mirada i sensibilitat en la petita infància, en el seu procés maduratiu i en els referents adults que l'acompanyen”, segons destaca la regidora d'Infància, Pilar Viladrich.
Quant a les activitats de psicomotricitat, es considera necessari també atendre el desenvolupament integral dels infants en les edats proposades, amb els recursos disponibles, que són limitats. La responsable d'Infància confia que “tant de bo es puguin incrementar en propers cursos i permetin treballar amb una franja d'edat més.
Inscripcions a partir del 15
La Matriu començarà el nou curs la setmana del 29 de setembre. Les inscripcions s'obriran el dia 15 per mitjà de l'enllaç https://forms.gle/CjwaPtz3dXwY9q8p8 i, presencialment, del 15 al 29 a la recepció del casal cívic i comunitari Xavier Jounou. Per a més informació, les famílies poden escriure al correu electrònic somlamatriu@gmail.com. El tríptic informatiu es pot descarregar del web municipal aquí.
A banda d'aquesta oferta, a partir de la tardor es preveu organitzar un nou cicle de xerrades trimestrals sobre educació i criança en l'etapa de 0 a 6 anys. Seran sessions obertes a tota la població.