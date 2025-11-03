El Solsonès s’uneix en solidaritat amb Palestina amb tres dies d’actes culturals

Durant tres dies, la música, el cine i l’activisme s’uniran per mobilitzar la ciutadania. El programa d’activitats inclou projeccions, tallers, concerts, poesia i accions teatrals:
• Divendres 14 de novembre – 19.30 h – Cine París.
Projecció del documental To Kill a War Machine. (Taquilla Inversa)
• Dissabte 15 de novembre – 16.00 h – Centre Cívic.
Taller per a joves - Terra de Ningú, narratives del genocidi palestí amb el col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència.
23.00 h – Casal Popular La Fura
Concert amb Incendi KIF i sessió de DJ. (Taquilla Inversa)
• Diumenge 16 de novembre – 18.00 h – Sala Polivalent de Solsona
Gran concert solidari amb Judit Neddermann, Lídia Pujol, Eduard Gener i Damià Olivella.
L’acte també comptarà amb poesia recitada per Alba Mascarella i il·lustracions en directe d’Anna Terricabras, així com una acció teatral a càrrec de Veus del demà.
Les entrades es poden adquirir a entradessolsones.com.
La recaptació anirà íntegrament destinada a International Solidarity Movement i The Freedom Theatre, dues entitats que treballen a Palestina per recolzar i enfortir la resistència palestina a la opressió i ocupació militar de l’estat d’Israel, mitjançant l’acció directa no violenta, el teatre i les arts visuals.
Aquesta iniciativa és organitzada per diverses entitats locals conjuntament amb més veïns i veïnes de la comarca, i compta amb la col·laboració del col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència, el Cinema París i l’Ajuntament de Solsona.
“Volem dir alt i clar que no suportem la devastació de Palestina i la massacre del seu poble, i que exigim llibertat i justícia pel poble palestí”.
