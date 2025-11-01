El Solsonès impulsa el turisme inclusiu amb una nova formació sobre accessibilitat

El Consell Comarcal del Solsonès organitza la formació “Accessibilitat 2.0. Impulsant el turisme inclusiu”, una sessió molt pràctica i dinàmica adreçada als professionals del sector turístic per a millorar les seves instal·lacions i serveis i promoure la creació de productes i experiències accessibles per a tothom.
L’activitat tindrà lloc el dimarts 4 de novembre de 2025, a les 10 del matí, a la Sala Francesca de Llobera (carrer Dominics, 12, Solsona), i tindrà una durada aproximada de 3,5 a 4 hores, amb una pausa a mitja sessió. La formació és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del formulari en línia: https://forms.gle/YmSpHJbnGmxuiaba6.
La sessió anirà a càrrec de Jaume Marín i Charo Errando, de l’empresa Baldrick & Munitz SL, especialitzada en assessorament i consultoria turística. El contingut inclourà formació i benchmarking en accessibilitat, claus per crear productes i experiències accessibles, dinàmiques de sensibilització i la presentació de PROA, una eina digital per a l’autoavaluació de l’accessibilitat.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i s’emmarca dins les accions per promoure un turisme més inclusiu, sostenible i de qualitat a la comarca.
Per a més informació, es pot contactar amb l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 23 10, per WhatsApp al 623 17 24 97 o per correu electrònic a turisme@turismesolsones.com.