La psicòloga Elisenda Pascual parlarà a Solsona sobre la sexualitat infantil

La psicòloga especialitzada en criança respectuosa Elisenda Pascual Martí pronunciarà una xerrada a Solsona sobre la sexualitat infantil. Serà el divendres 14 de novembre a dos quarts de sis de la tarda al teatre comarcal dins la programació organitzada per l'espai familiar, de psicomotricitat i criança La Matriu i l'Ajuntament.
La xerrada, titulada Parlem de sexualitat infantil: acompanyar amb respecte i consciència, s'adreça especialment a famílies, docents i professionals de l'educació. Pascual abordarà com acompanyar la curiositat i l'expressió sexual dels infants des d'una mirada saludable, respectuosa i adaptada a cada etapa del desenvolupament. L'objectiu de la sessió és oferir eines i reflexions per fomentar una educació sexual positiva i lliure de tabús.
Psicòloga, terapeuta familiar i fundadora de la plataforma Acompanyament Familiar, Elisenda Pascual té una trajectòria de més de quinze anys d'experiència en criança respectuosa i promoció del benestar emocional en infants i famílies. Ha publicat també diversos llibres, com Amor de piel adentro (Diana, 2024), Criar i jugar (Ara Llibres, 2024), Maternitat invisible (Pol·len, 2023) i L'ombra de la Clara (Urano, 2016).
La programació de xerrades és una de les activitats de La Matriu de Solsona, un espai familiar, de psicomotricitat i de criança creat el febrer passat amb finançament de les regidories d'infància i Feminismes. L'anterior, que versava sobre el neurodesenvolupament en l'etapa de 0 a 3 anys, es va fer a l'abril i va anar a càrrec de la farmacèutica integrativa i optometrista Anna Guilanyà. Per a més informació sobre les activitats de La Matriu, s'hi pot contactar per mitjà del correu electrònic somlamatriu@gmail.com.
- Activitat: Xerrada Parlem de sexualitat infantil: acompanyar amb respecte i consciència, a càrrec d'Elisenda Pascual Martí
- Dia: divendres 14 de novembre
- Hora: de 17.30 a 19 h
- Lloc: teatre comarcal
- Entrada: gratuïta
