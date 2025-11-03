Voluntaris de Deixant Empremta escriuran històries per promocionar la pau i les publicaran en un llibre

L’associació Deixant Empremta conjuntament amb la xarxa internacional dels Joves Ambaixadors de Pau, portaran del 7 al 14 de novembre 28 joves de Geòrgia, Ucraïna, Xipre, Albània, Bòsnia i Herzogovina, Polònia i de diferents parts d’Espanya a Can Bajona, per a la formació internacional Ahimsa: Stories of non-violence, cofinançada per la Unió Europea a partir del programa Erasmus+.
Els participants seran treballadors juvenils, educadors, activistes o artistes.
L’objectiu principal d’aquest projecte és promocionar la pau i donar visibilitzar a la cultura de la no-violència a partir de les històries.
El resultat final d’aquest projecte serà un llibre amb totes les històries que surtin de la formació, que serà publicat en versió digital i impresa.
La formació estarà basada en l’educació no formal, i es treballaran activitats de diferents tipus, com per exemple resolució de conflictes, escriptura creativa, pensament crític. Els participants també podran gaudir d’un taller de la periodista i activista solsonina Anna Montraveta.