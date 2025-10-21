21 de octubre de 2025

El Solsonès debat el seu futur energètic en el marc del projecte «Transició Energètica i Territori»

Es van destacar idees com la necessitat d’una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible, la revisió dels peatges energètics, un nou enfocament territorial de la xarxa de transport i distribució, i la importància d’una transició col·laborativa entre empreses, administració i ciutadania

  • La sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès va acollir la jornada
  • Taula rodona
  • Parc solar del Serrat de la Torreta (Olius)
  • Inauguració de la jornada

Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 08:52

El passat dissabte 18 d’octubre, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès va acollir la jornada “Transició Energètica i Territori (TEiT) 2025”, organitzada pel Centre d’Estudis Lacetans (CEL) amb la col·laboració del Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Hi van assistir prop de 35 persones, tot i que va destacar la falta de càrrecs electes i tècnics municipals. La sessió va estar valorada molt positivament pels participants.

La jornada s’inicià amb les intervencions de Claustre Sunyer, presidenta del Consell Comarcal, Neus Mujal, presidenta del CEL, i Carles Riba, representant del CMES. Ignacio López, fins fa poc responsable de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, oferí una “fotografia energètica” del Solsonès, i Eduard Furró presentà una proposta de repartiment equitatiu del sistema energètic renovable, molt ben acollida.

 

  • Inauguració de la jornada

La taula rodona, moderada per Marta Gangolells (UPC), reuní Eduard Furró, Josep Tristany i Myriam Jounou (Electra del Cardener), Carles Comalada (Som Energia) i Sergi Saladié (URV). Es van destacar idees com la necessitat d’una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible, la revisió dels peatges energètics, un nou enfocament territorial de la xarxa de transport i distribució, i la importància d’una transició col·laborativa entre empreses, administració i ciutadania.

 

  • Taula rodona

A la tarda, una quinzena de participants visitaren el parc solar del Serrat de la Torreta (Olius), promogut per Electra del Cardener, que produeix uns 3,1 GWh/any, prop del 5 per cent del consum elèctric comarcal.

 

  • Parc solar del Serrat de la Torreta (Olius)

El CEL i el CMES valoren molt positivament l’interès i la qualitat del debat i subratllen la necessitat de seguir treballant i construint consensos per avançar cap a un model energètic sostenible i just al Solsonès.

