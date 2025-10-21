El Solsonès debat el seu futur energètic en el marc del projecte «Transició Energètica i Territori»

El passat dissabte 18 d’octubre, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès va acollir la jornada “Transició Energètica i Territori (TEiT) 2025”, organitzada pel Centre d’Estudis Lacetans (CEL) amb la col·laboració del Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Hi van assistir prop de 35 persones, tot i que va destacar la falta de càrrecs electes i tècnics municipals. La sessió va estar valorada molt positivament pels participants.
La jornada s’inicià amb les intervencions de Claustre Sunyer, presidenta del Consell Comarcal, Neus Mujal, presidenta del CEL, i Carles Riba, representant del CMES. Ignacio López, fins fa poc responsable de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, oferí una “fotografia energètica” del Solsonès, i Eduard Furró presentà una proposta de repartiment equitatiu del sistema energètic renovable, molt ben acollida.
Inauguració de la jornada
La taula rodona, moderada per Marta Gangolells (UPC), reuní Eduard Furró, Josep Tristany i Myriam Jounou (Electra del Cardener), Carles Comalada (Som Energia) i Sergi Saladié (URV). Es van destacar idees com la necessitat d’una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible, la revisió dels peatges energètics, un nou enfocament territorial de la xarxa de transport i distribució, i la importància d’una transició col·laborativa entre empreses, administració i ciutadania.
A la tarda, una quinzena de participants visitaren el parc solar del Serrat de la Torreta (Olius), promogut per Electra del Cardener, que produeix uns 3,1 GWh/any, prop del 5 per cent del consum elèctric comarcal.
Parc solar del Serrat de la Torreta (Olius)
El CEL i el CMES valoren molt positivament l’interès i la qualitat del debat i subratllen la necessitat de seguir treballant i construint consensos per avançar cap a un model energètic sostenible i just al Solsonès.