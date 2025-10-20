La Masia el Pujol acull la presentació del llibre «El xup-xup de la Vall d’Ora»

El 18 d’octubre, la Masia el Pujol aplegà més de cent cinquanta persones al voltant de la presentació del llibre “El xup-xup de la Vall d’Ora”. Es tracta d’un receptari excepcional a càrrec de la Dolors Pujol, masovera des de fa dècades d’aquest emblemàtic establiment situat al terme municipal de Navès (Solsonès) i que recull els plats heretats de la seva àvia i de la seva mare; un patrimoni cultural immaterial que, des de fa temps, se li venia reclamant a l’autora per tal d’evitar que es pogués perdre.
L’acte, conduït pel periodista Jordi Vilagut, promotor d’aquesta obra i que ha contribuït a la redacció del llibre, va comptar amb l’actuació musical del duet Desaire, de l’actriu Lloll Bertran, del poeta i rapsode Celdoni Fonoll i de les intervencions de l’ex Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó; de l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont; i de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.
L’autora agraeix el suport de l’equip humà per dur a terme l’acte
En el decurs de la presentació, l’autora es referí a les persones que li havien transmès aquest coneixement culinari, la seva àvia i la seva mare. Dolors Pujol agraí el suport de tot l’equip humà de la Masia el Pujol, un punt de trobada irrenunciable a la Vall d’Ora que destaca per la seva hospitalitat a més de la bona cuina que ha quedat recollida en aquest llibre.
El document recull fins a setanta-set receptes, la majoria heretades de viva veu de les ancestres de la Dolors Pujol, tot i que l’autora també n’hi ha afegit de collita pròpia. Atès l’èxit assolit en els primers dies, i fins i tot abans que sortís el llibre, no es descarta que hi hagi una segona part que inclogui receptes que no han tingut cabuda en aquest primer llançament, on també hi apareixen alguns antics remeis casolans per fer front a determinades malalties i que es feien servir a la Vall d’Ora, a banda d’anècdotes que complementen les receptes.
Els pèsols negres, protagonistes
En el decurs de la presentació, se serví un dinar a tots els presents, que inclogué alguns dels plats recollits en “El xup-xup de la Vall d’Ora”, com ara els pèsols negres, una varietat autòctona de la zona i molt celebrada que s’acompanya amb rostes. Els convidats també van poder tastar ànec amb peres, llom amb taronja o crema de llimona.
El llibre, amb un preu de 20 euros, es ven exclusivament a la Masia el Pujol, tot i que no es descarta ampliar els punts de venda per fer arribar aquest títol a totes les persones interessades.