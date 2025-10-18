Guia per seguir la SolsoTerra, Fira de la Terra del Solsonès

Els dies 18 i 19 d’octubre a Solsona se celebra la 5a edició de la Fira de la Terra del Solsonès. Aquest certamen inclou el mercat del bolet i el boletaire, el mercat ecològic i artesà, el Solsbirra Fest, les Jornades gastronòmiques de tardor i l’exposició micològica.
Programació
De l’11 al 19 d’octubre
SETMANA BIO per l’alimentació ecològica
Exposició de llibres sobre producció i alimentació ecològica
Lloc: biblioteca Carles Morató
Del 13 al 26 d’octubre
Concurs infantil “Anem a buscar bolets als establiments de la UBIC”
Busca els bolets amagats als aparadors dels establiments de la UBIC. Recull la butlleta a l’oficina de turisme, retornar-la emplenada i tindràs premi!
Ho organitzen: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i UBIC Solsona
Dissabte 18 d’octubre
8.30 h, Sortida per buscar exemplars per a l’exposició de bolets
Hora de tornada: 13 h aproximadament
Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès
Punt de sortida: plaça del Camp
9.30 h, Jornada sobre transició energètica i territori
De 9.30 a 13.30 h, ponències i debat.
15.30 h, visita a una planta fotovoltaica i una central hidroelèctrica.
Consulteu-ne el programa Jornada sobre transició energètica i territori.
Ho organitzen: Centre d’Estudis Lacetans i Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES)
Lloc: sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès
De 10 a 20 h,
Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. Lloc: plaça Major
Venda de productes de La Menestrala. Lloc: plaça de la Catedral
Mercat ecològic i artesà. Lloc: carrer de Sant Miquel
De 12 a 21.30 h, 7è Solsbirra Fest
Actuacions musicals:
12 h Carlos Miñarro
13.30 h Jaume & Llum
19 h Bridgite Emaga
20.30 h Attih Soul
Ho organitza: Associació Blue Events
Lloc: plaça de les Moreres
De 17 a 20 h, Jocs infantils: “Andròmines”
Jocs d’habilitat, psicomotricitat i enginy fabricats amb materials reutilitzats
Lloc: plaça del Palau Episcopal
17 h, Obertura de l’exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del Solsonès
Ho organitzen: Grup de Natura del Solsonès, Societat Catalana de Micologia i CTFC
Lloc: entrada de l’Ajuntament de Solsona
18 h, Espectacle de carrer ECOPIA, l’escamot de la brossa
Lloc: plaça de la Catedral
19 h, Xerrada “La gestió de l’aigua entre els ibers del nord”, a càrrec de Ramon Cardona, professor i
escriptor, i David Asensio, professor de la Universitat de Barcelona i arqueòlegs del Centre d’Estudis Lacetans. Inclosa dins el cicle de xerrades de l’exposició temporal “Aiguafina. Els camins de l’aigua”
Activitat gratuïta.
Lloc: Museu de Solsona
22 h, Teatre Embolica que fa fort
Ho organitza: UBIC Solsona
Lloc: teatre comarcal de Solsona
Venda d’entrades a https://entradessolsones.com
Diumenge 19 d’octubre
De 10 a 14 h, Sortida micològica a la finca Monegal (ruta micològica)
Aquest itinerari es desenvolupa en el marc del projecte IMFOREST, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri de Trascició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU.
Places limitades (20 persones). Cal inscripció prèvia a coordinacio@firadesolsona.cat
De 10 a 14 h,
Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. Lloc: plaça Major
Venda de productes de La Menestrala. Lloc: plaça de la Catedral
Mercat ecològic i artesà. Lloc: carrer de Sant Miquel
De 10 a 11.30 h, 4a Prova del Circuit Comarcal de Cross Escolar del Solsonès. Prova Setmana Bio
Ho organitzen: Consell Esportiu del Solsonès i Oficina Comarcal del DACC
Lloc: Santuari del Miracle (Riner)
D’11 a 14 h, Jocs infantils: “Andròmines”
Jocs d’habilitat, psicomotricitat i enginy fabricats amb materials reutilitzats
Lloc: plaça de Palau
11 h, Activitat “FenoRural – Ciència ciutadana en acció!”
Descobreix FenoRural, un projecte on, amb les teves fotografies, ajudes a estudiar els efectes del canvi climàic sobre els ritmes de la natura. Després de la presentació, farem una sortida guiada amb Alba Formoso (CREAF) per posar-ho en pràctica.
Recomanem descarregar iNaturalist i crear un compte abans de la sortida.
Activitat gratuïta i per a tots els públics. Inscripció prèvia a coordinacio@firadesolsona.com
Hi col·laboren: FECYT i Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona
Ho organitzen: CREAF i SMC
Llocs: Sala Francesca de Llobera, Consell Comarcal del Solsonès
Zona de la sortida: ribera de Solsona, camí de la Mare de la Font fins al parc
12 h, Showcooking “La Cuina Pim Pam de l’Arnau”.
Consells, idees i receptes fent servir diverses tècniques de cuina centrada en productes delterritori, a càrrec del popular cuiner Arnau Paris.
Places limitades. Inscripció gratuïta a coordinacio@firadesolsona.com
Lloc: plaça Major
De 12 a 14 h, 7è Solsbirra Fest
Actuació musical:
12 h Lliurament de premis del Solsbirra Fest
12.30 h La Mayela
Ho organitza: Associació Blue Events
Lloc: plaça de les Moreres
13 h, Lliurament de premis del concurs de dibuixos de la fira i de la prova de cross Setmana Bio
Hi col·labora: UBIC Solsona
Lloc: plaça del Palau Episcopal
19 h, Teatre Embolica que fa fort
Ho organitza: UBIC Solsona
Lloc: teatre comarcal de Solsona
Venda d’entrades a https://entradessolsones.com