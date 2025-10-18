18 de octubre de 2025

Societat

Guia per seguir la SolsoTerra, Fira de la Terra del Solsonès

Solsona, 18 i 19 d’octubre de 2025

  • Una parada de bolets a la SolsoTerra

Publicat el 18 d’octubre de 2025 a les 10:21

Els dies 18 i 19 d’octubre a Solsona se celebra la 5a edició de la Fira de la Terra del Solsonès. Aquest certamen inclou el mercat del bolet i el boletaire, el mercat ecològic i artesà, el Solsbirra Fest, les Jornades gastronòmiques de tardor i l’exposició micològica.

Programació

De l’11 al 19 d’octubre

SETMANA BIO per l’alimentació ecològica

Exposició de llibres sobre producció i alimentació ecològica

Lloc: biblioteca Carles Morató

Del 13 al 26 d’octubre

Concurs infantil “Anem a buscar bolets als establiments de la UBIC”

Busca els bolets amagats als aparadors dels establiments de la UBIC. Recull la butlleta a l’oficina de turisme, retornar-la emplenada i tindràs premi!

Ho organitzen: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i UBIC Solsona

 

Dissabte 18 d’octubre

8.30 h, Sortida per buscar exemplars per a l’exposició de bolets

Hora de tornada: 13 h aproximadament

Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès

Punt de sortida: plaça del Camp

9.30 h, Jornada sobre transició energètica i territori

De 9.30 a 13.30 h, ponències i debat.

15.30 h, visita a una planta fotovoltaica i una central hidroelèctrica.

Consulteu-ne el programa Jornada sobre transició energètica i territori.

Ho organitzen: Centre d’Estudis Lacetans i Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES) 

Lloc: sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès

De 10 a 20 h, 

Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. Lloc: plaça Major

Venda de productes de La Menestrala. Lloc: plaça de la Catedral

Mercat ecològic i artesà. Lloc: carrer de Sant Miquel

 

De 12 a 21.30 h, 7è Solsbirra Fest

Actuacions musicals:

12 h Carlos Miñarro

13.30 h Jaume & Llum

19 h Bridgite Emaga

20.30 h Attih Soul

Ho organitza: Associació Blue Events

Lloc: plaça de les Moreres

 

De 17 a 20 h, Jocs infantils: “Andròmines”

Jocs d’habilitat, psicomotricitat i enginy fabricats amb materials reutilitzats

Lloc: plaça del Palau Episcopal

 

17 h, Obertura de l’exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del Solsonès

Ho organitzen: Grup de Natura del Solsonès, Societat Catalana de Micologia i CTFC

Lloc: entrada de l’Ajuntament de Solsona

 

18 h, Espectacle de carrer ECOPIA, l’escamot de la brossa

Lloc: plaça de la Catedral

 

19 h, Xerrada “La gestió de l’aigua entre els ibers del nord”, a càrrec de Ramon Cardona, professor i

escriptor, i David Asensio, professor de la Universitat de Barcelona i arqueòlegs del Centre d’Estudis Lacetans. Inclosa dins el cicle de xerrades de l’exposició temporal “Aiguafina. Els camins de l’aigua”

Activitat gratuïta.

Lloc: Museu de Solsona

 

22 h, Teatre Embolica que fa fort

Ho organitza: UBIC Solsona

Lloc: teatre comarcal de Solsona

Venda d’entrades a https://entradessolsones.com

 

Diumenge 19 d’octubre

De 10 a 14 h, Sortida micològica a la finca Monegal (ruta micològica)

Aquest itinerari es desenvolupa en el marc del projecte IMFOREST, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri de Trascició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU.

Places limitades (20 persones). Cal inscripció prèvia a coordinacio@firadesolsona.cat 

 

De 10 a 14 h,

Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. Lloc: plaça Major

Venda de productes de La Menestrala. Lloc: plaça de la Catedral

Mercat ecològic i artesà. Lloc: carrer de Sant Miquel

 

De 10 a 11.30 h, 4a Prova del Circuit Comarcal de Cross Escolar del Solsonès. Prova Setmana Bio

Ho organitzen: Consell Esportiu del Solsonès i Oficina Comarcal del DACC

Lloc: Santuari del Miracle (Riner)

 

D’11 a 14 h, Jocs infantils: “Andròmines”

Jocs d’habilitat, psicomotricitat i enginy fabricats amb materials reutilitzats

Lloc: plaça de Palau

 

11 h, Activitat “FenoRural – Ciència ciutadana en acció!”

Descobreix FenoRural, un projecte on, amb les teves fotografies, ajudes a estudiar els efectes del canvi climàic sobre els ritmes de la natura. Després de la presentació, farem una sortida guiada amb Alba Formoso (CREAF) per posar-ho en pràctica.

Recomanem descarregar iNaturalist i crear un compte abans de la sortida.

Activitat gratuïta i per a tots els públics. Inscripció prèvia a coordinacio@firadesolsona.com

Hi col·laboren: FECYT i Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona

Ho organitzen: CREAF i SMC

Llocs: Sala Francesca de Llobera, Consell Comarcal del Solsonès

Zona de la sortida: ribera de Solsona, camí de la Mare de la Font fins al parc

 

12 h, Showcooking “La Cuina Pim Pam de l’Arnau”.

Consells, idees i receptes fent servir diverses tècniques de cuina centrada en productes delterritori, a càrrec del popular cuiner Arnau Paris.

Places limitades. Inscripció gratuïta a coordinacio@firadesolsona.com

Lloc: plaça Major

 

De 12 a 14 h, 7è Solsbirra Fest

Actuació musical:

12 h Lliurament de premis del Solsbirra Fest

12.30 h La Mayela

Ho organitza: Associació Blue Events

Lloc: plaça de les Moreres

 

13 h, Lliurament de premis del concurs de dibuixos de la fira i de la prova de cross Setmana Bio

Hi col·labora: UBIC Solsona

Lloc: plaça del Palau Episcopal

 

19 h, Teatre Embolica que fa fort 

Ho organitza: UBIC Solsona

Lloc: teatre comarcal de Solsona

Venda d’entrades a https://entradessolsones.com

