Endesa i el CTFC fan seguiment dels ratpenats migradors amenaçats

Endesa ha posat en marxa el projecte Migrabat, consistent en el marcatge i seguiment de ratpenats migradors amenaçats, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.

El programa, realitzat per tècnics del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, està sota el paraigua d'un gran projecte europeu de ratpenats migradors coordinat pel Max Planck Institute of Animal Behavior d'Alemanya on col·laboren altres institucions i experts.

L'objectiu és conèixer els moviments de ratpenats forestals migradors i, en especial, de les espècies més amenaçades, com el nòctol gegant (Nyctalus lasiopterus), el ratpenat més gran d'Europa, i el nòctol mitjà (Nyctalus noctula).

La iniciativa consisteix en la col·locació de radiotransmissors a les femelles per fer un seguiment i elaborar un mapa internacional de migracions per saber les vies de pas de la Península ibèrica cap a França.

Aquest estudi forma part del projecte Endesabats, una iniciativa que va començar fa més de deu anys a les centrals hidràuliques d'Orfes (Girona) i Camarasa (Lleida) i que es va fer extensiu a la resta de Catalunya i d'Espanya, amb la finalitat de salvaguardar i protegir espècies vulnerables i/o amenaçades de quiròpters en infraestructures energètiques