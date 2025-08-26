26 de agost de 2025

Gran resultat en l'acapte de sang extraordinari organitzat per la Penya Barcelonista

Es van fer 135 donacions de sang i 24 de plasma

Publicat el 26 d’agost de 2025 a les 09:50
Actualitzat el 26 d’agost de 2025 a les 09:55

Extraordinàries xifres de participació obtingudes en la Campanya Extraordinaria de Donació de Sang i Plasma organitzada entre la Penya Barcelonista Solsona i Comarca i l'Associació de Donants de Sang del Solsonès duta a terme a la Sala Polivalent de Solsona el passat divendres 22 d'agost.

 

En números:

170 persones es van apropar a la campanya (64+106) 

135 donacions efectives de sang (49+86) , 10 de les quals de nous donants (3+7) 

10 oferiments/exclusions (6+4) 

24 Donacions efectives de Plasma (8+16) 

1 oferiment/exclusió 

Gairebé cinc-cents pacients podran beneficiar-se de la recollida i recuperar un nivell òptim de salut.

 

La Penya Barcelonista agraeix la gran generositat i exemple de compromís dels donants.

Les dues entitats solsonines, s'uneixen cada estiu per compartir conjuntament una cita amb la vida.

També aprofiten per donar les Gràcies al Bojan i al Didac Plana pels videos promocionant la participació de Tothom en aquesta Campanya, així com a l'Ajuntament de Solsona.

 

La guanyadora de la Samarreta del FCBarcelona va ser Paula Puig Esteve i la Guanyadora del Lot de Productes del Solsonès va ser Montse Ayala Abad.

Moltes Gràcies a TOTs un Any més.

