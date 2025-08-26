Gran resultat en l'acapte de sang extraordinari organitzat per la Penya Barcelonista

Extraordinàries xifres de participació obtingudes en la Campanya Extraordinaria de Donació de Sang i Plasma organitzada entre la Penya Barcelonista Solsona i Comarca i l'Associació de Donants de Sang del Solsonès duta a terme a la Sala Polivalent de Solsona el passat divendres 22 d'agost.
En números:
170 persones es van apropar a la campanya (64+106)
135 donacions efectives de sang (49+86) , 10 de les quals de nous donants (3+7)
10 oferiments/exclusions (6+4)
24 Donacions efectives de Plasma (8+16)
1 oferiment/exclusió
Gairebé cinc-cents pacients podran beneficiar-se de la recollida i recuperar un nivell òptim de salut.
La Penya Barcelonista agraeix la gran generositat i exemple de compromís dels donants.
Les dues entitats solsonines, s'uneixen cada estiu per compartir conjuntament una cita amb la vida.
També aprofiten per donar les Gràcies al Bojan i al Didac Plana pels videos promocionant la participació de Tothom en aquesta Campanya, així com a l'Ajuntament de Solsona.
La guanyadora de la Samarreta del FCBarcelona va ser Paula Puig Esteve i la Guanyadora del Lot de Productes del Solsonès va ser Montse Ayala Abad.
Moltes Gràcies a TOTs un Any més.