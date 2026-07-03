Jiménez proposa adaptar la normativa de seguretat per als micropobles rurals

Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, ha intervingut aquest dijous en una taula rodona sobre el 'Futur de la seguretat als micropobles', organitzada per l’Associació de Micropobles de Catalunya a Riner. Durant l’acte, Jiménez ha apostat per desenvolupar un esquema de seguretat ajustat a les condicions específiques de les àrees rurals, amb la coordinació i la cohesió social com a eixos principals. També han participat a la sessió Joan Solà, president de l’Associació de Micropobles i alcalde de Riner, i Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.
Durant el seu discurs, Jiménez ha expressat: “els municipis rurals són, en general, municipis segurs gràcies a la cohesió social i a les xarxes comunitàries que contribueixen a una bona convivència”. Ha afegit: “des de la Diputació tenim clar que per fer que els nostres municipis siguin pobles vius, cal garantir tots els serveis públics i que aquests siguin de qualitat”. El vicepresident ha fet referència a les convocatòries de subvencions impulsades des de l’àrea de repte demogràfic, tot indicant: “que aquestes convocatòries ajuden a fixar nova població i a garantir la cohesió social als nostres pobles rurals”.
Jiménez ha posat èmfasi en la necessitat de reforçar la coordinació i d’ajustar el sistema de seguretat als municipis rurals. També ha destacat la importància de revisar les normatives sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància en petits nuclis. Tal com ha manifestat: “els alcaldes i alcaldesses no podem instal·lar càmeres de vigilància perquè no disposem de policia local, tal com exigeix la normativa vigent, i, des de les altres administracions, cal estudiar fórmules que permetin la seva instal·lació”. A més, ha reclamat que s’incrementi la presència policial a les zones rurals i que es millori la cobertura territorial dels Mossos d’Esquadra, recordant que la seguretat ha de ser garantida amb criteris d’equitat territorial, sense importar la mida o la ubicació dels municipis.
Durant la visita a Riner, Agustí Jiménez també ha recorregut la Casa Gran del Miracle, recentment rehabilitada i convertida en museu. D’acord amb les seves paraules: “aquesta actuació permetrà preservar una de les joies del patrimoni de Solsona, a la vegada que serà un pol d’atracció turística per tot el territori”.