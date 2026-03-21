Knauf reforça el seu compromís amb les energies renovables a Guixers

Knauf, fabricant líder de materials de construcció, ha completat la segona fase del seu projecte d'energia solar a la fàbrica de Guixers (Lleida). Amb la instal·lació de 685 nous panells solars, la planta ha augmentat significativament la seva capacitat per generar la seva pròpia energia neta, produint més de 800.000 kWh anuals.
Aquesta ampliació complementa la instal·lació existent, que produeix més de 500.000 kWh anuals. La nova fase representa un pas decisiu en l'estratègia de l'empresa per reduir l'empremta de carboni de les operacions, evitant l'emissió de 8.000 tones de CO2 els propers 25 anys. Adan Prieto, director de Sostenibilitat i Qualitat de Knauf Ibèrica, va dir: "aquesta segona fase no és només una expansió; és la prova que el nostre camí cap a la sostenibilitat és ferm i decidit. Cada panell que instal·lem és un altre pas endavant en la nostra estratègia global de descarbonització. Estem demostrant amb les nostres accions que un futur industrial de zero".
Un compromís global amb la sostenibilitat
Conscient del seu impacte industrial, Knauf ha assumit la responsabilitat de promoure un model de construcció més sostenible mitjançant esforços coordinats i continus. Aquesta visió es presenta en un full de ruta ambiciosa amb objectius clars: assolir les emissions netes zero el 2045, reduir a la meitat les emissions de CO₂ sota control directe el 2032, disminuir el consum d'aigua un 2% anualment i eliminar els residus enviats a abocador en totes les operacions.
Projectes com l'expansió fotovoltaica a la fàbrica de Guixers són un exemple tangible de com Knauf està posant aquesta visió en pràctica.