La Fira de l'Empelt posarà un any més en valor el món rural

Aquest proper cap de setmana a Llobera celebrarem la 21a edició de la Fira de l’Empelt. El dissabte al matí hi haurà la Caminada Popular i la Batuda del Porc Senglar oberta a tothom. Amb l’obertura de la Fira a partir del dissabte a les 4 de la tarda i durant tot el diumenge tenim programades tot un munt d’activitats culturals, artístiques i esportives, concerts amb Les Dues i Elna Quartet, tallers de literatura, de cuina i de nutrició i salut, la III Mostra Gastronòmica de la Fira, una Tirada Lliure de Bitlles Catalanes amb la col·laboració del Club de Bitlles Olius, la prova del Circuit Comarcal de Cross Escolar dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2025-2026, espectacles i jocs per la mainada, activitats familiars i una arrossada popular. A l’estand de l’Escola també hi haurà exposades les fotos aèries de la celebració dels 100 anys de l’Escola de Llobera i podreu passar a reservar les que us interessin. I al Pavelló dels Estands hi trobareu una oferta variada de productes artesans de qualitat i proximitat elaborats a Llobera, a la comarca del Solsonès i comarques veïnes.
Durant totes les hores de la Fira hi haurà servei de Bar amb entrepans calents i freds i el diumenge també podreu degustar les tapes de porc senglar.
Us animem a que ens vingueu a visitar. Us esperem!!!
Programa d’actes
Dissabte 11 d’octubre de 2025
7:00 h. Esmorzar de caçadors, seguidament batuda del porc senglar, activitat oberta a tothom, sempre que es compleixi la normativa establerta. En acabar hi haurà dinar per als participants. Organitza la Societat de Caçadors Esportius de Llobera.
8:30 a 9:00 h. Caminada, inscripcions i sortida des de l’església de Sta. Maria de Torredenegó, ruta circular de 12 km. Preu: 8 euros (Només en efectiu). Hi haurà avituallament (veure programa a part).
16:00 h. Obertura de la 21ena edició de la Fira de l’Empelt.
16:30 h. Taller de llibre àlbum per adults “Llegir allò que no es diu”, perquè les imatges també es llegeixen i ens ofereixen experiències de lectura apassionants. Organitza el Club de Lectura de Llobera.Lloc: Escoles.
17:15 h. Taller de Nutrició i Salut “De dona a dona, cuida’t des de l’alimentació”a càrrec d’Alicia López, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
18:30 h. Partit amistós de Futbol Sala. “Pataxanga” organitzat pel CES de Llobera.
19:00 h. III Mostra gastronòmica de la Fira, amb la participació de Rest. Hostal Nou, Bec d’Or, El Celler del Miracle i Carnisseria L’Espetec. Amenitzarà la vetllada el grup musical Elna Quartet.
Diumenge 12 d’octubre de 2025
9:00 h. Obertura de la Fira.
11:00 h. 1a Prova del circuit de Cross Escolar del Solsonès.
11:30 h. Rebuda de les autoritats i visita a la Fira.
12:30 h. Concert – Vermut amb “Les Dues”.
14:30 h. Arrossada popular. (Cal apuntar-se abans del divendres 10 al whatsapp 689293150 i recollir el tiquet a la recepció de la Fira. Places limitades).
16:30 h. Tirada lliure de Bitlles catalanes a càrrec del Club de Bitlles Olius.
18:00 h. Taller de cuina “Cuina amb gust del Solsonès” a càrrec del Gremi d’hostaleria del Solsonès. Més informació: Cuina amb gust de Solsonès – Demostració de cuina a la Fira de l’Empelt de Llobera
19:00 h. Sorteig de la Lumineta i cloenda de la Fira.
Durant la fira també podreu gaudir de…
- Parades de productes artesans.
- Demostracions diverses.
- Inflables i jocs infantils – Play Mòbil.
- Actuació dels Gegants de Bertrans.
- Servei de bar, entrepans calents, freds i tapes de porc senglar. (Els tiquets només es podran abonar en efectiu).
Hi ha també:
NOVETAT: Servei d’esmolet (ganivets i altres eines de tall dissabte a la tarda).