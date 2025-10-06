Jornades Europees de Patrimoni al Museu de Solsona

Per afegir-se a la festa major del patrimoni cultural, el Museu de Solsona convida la població i visitants a una sèrie d'activitats gratuïtes que s'allarguen del 10 al 12 d'octubre. Enguany, les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) porten per lema "Finestres al passat, portes al futur" i el tema central és el patrimoni arquitectònic.
En aquest sentit, el dissabte 11 a Solsona s'aposta per divulgar la història de les infraestructures de l'aigua per mitjà de visites guiades a l'exposició "Aiguafina, els camins de l'aigua" a càrrec del seu comissari, Marcel·lí Corominas. Se'n farà una a les 11.30 h i una altra a les 16.30 h. Cal reservar plaça per correu-e a museu@museusolsona.cat, o bé trucant al 973482101.
També el dia 11 a les 12 h, es presentarà el llibre Contra el Barroc. Un món en extinció (2025), dels historiadors de l'art i especialistes en barroc Francesc Miralpeix i Joan Bosch.
Paral·lelament, del 10 al 12 d'octubre es podrà redescobrir el Museu de Solsona per mitjà de les portes obertes, divendres i dissabte, d'11 a 17 h, i diumenge, d'11 a 14 h.
Durant el cap de setmana de les Jornades Europees de Patrimoni també es podrà visitar lliurement el pou de gel de Solsona.