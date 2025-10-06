El Consell Comarcal consolida les polítiques d’igualtat i feminismes al Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès reforça el seu compromís amb les polítiques d’igualtat i feministes amb la consolidació d’un equip tècnic estable i especialitzat, que treballa de manera transversal per garantir els drets socials, la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere.
Actualment, el servei compta amb cinc professionals que desenvolupen la seva tasca en tres àmbits principals: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ (SAI) i el Servei d’Equitat en els Treballs. Aquesta estructura permetrà desplegar amb més força polítiques públiques transformadores i reforçar la prevenció i l’atenció davant situacions de violència masclista o discriminació.
El SIAD atén prop d’un centenar de dones cada any
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) compta amb una tècnica, una psicòloga i una jurista, aquesta darrera amb dedicació parcial. El 2024 el servei va atendre 85 dones i, amb el que portem de 2025, ja n’ha atès 79. Tot i que el SIAD dona resposta a demandes molt diverses, la majoria de casos estan relacionats amb situacions de violència masclista.
Les dones que s’hi adrecen reben orientació, assessorament i acompanyament jurídic i psicològic. A més, el servei impulsa grups de suport, campanyes de sensibilització, accions de prevenció i col·labora amb els ajuntaments per promoure polítiques de gènere a nivell comarcal.
Un servei de referència per a la diversitat LGBTIQ+
El Servei d’Atenció Integral (SAI LGBTIQ+), actiu a jornada completa des del juliol de 2024, ofereix acompanyament, assessorament i informació sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere. Està obert a tota la ciutadania, però especialment a persones LGBTIQ+ que hagin patit o puguin patir situacions de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
El servei també dona suport a professionals, entitats i administracions locals que vulguin formarse o treballar la diversitat i la inclusió al seu entorn. L’objectiu és garantir que totes les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals puguin viure lliurement, amb igualtat de drets i sense LGTBIfòbies, disposant de tota la informació, acompanyament i atenció possible.
Nou Servei d’Equitat en els Treballs
La incorporació més recent a l’equip és la d’una tècnica d’igualtat en els treballs, que dona suport a empreses, entitats i ajuntaments per fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes.
Aquesta nova línia de treball també vol sensibilitzar la ciutadania sobre la corresponsabilitat en les tasques de cura i el repartiment equilibrat dels temps de vida.
Una campanya per donar a conèixer els serveis
Aquesta tardor s’iniciarà una campanya de difusió per apropar els serveis d’igualtat i feminismes a la ciutadania. La iniciativa inclourà accions en mitjans digitals, xarxes socials i suports físics, així com sessions informatives presencials i en línia.
Un dels punts forts de la campanya serà la presentació del nou equip d’Igualtat i Feminismes, que treballa per impulsar accions contra les violències masclistes, promoure la diversitat i donar suport a les entitats i col·lectius feministes del territori.
Amb aquesta presentació, el Consell Comarcal vol obrir potenciar la comunicació amb la ciutadania i facilitar que tothom pugui conèixer, accedir i participar de les polítiques d’igualtat del Solsonès.
El reforç de les polítiques d’igualtat i feministes de l’ens comarcal es pot dur a terme gràcies al finançament provinent de la Generalitat de Catalunya dels darrers anys, el qual ha estat clau per fer créixer i estabilitzar aquest equip.