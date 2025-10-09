Més de 150 persones assisteixen a la lliçó inaugural del curs de L'Aula d'Extensió Universitària de Solsona

Vila, conegut pels programes
Al cotxe i Quanta guerra! de TV3, va oferir una xerrada amena i profunda sobre la importància de mantenir viva la memòria històrica de la Guerra Civil i les seves conseqüències humanes. Segons va explicar, el seu treball com a periodista no busca fer història acadèmica, sinó donar veu a les històries personals que expliquen el nostre passat col·lectiu.
A través de la seva experiència amb el programa
Quanta guerra!, Vila va mostrar com les vivències dels avis i àvies de personatges coneguts com Andreu Buenafuente, Raquel Sans, Albert Om, Santi Millán o Miki Núñez permeten entendre millor els efectes del conflicte i del silenci posterior. "Som els nets que expliquem als nostres pares la guerra que van viure els avis," va citar, recordant unes paraules del periodista Manuel Cuyàs que resumeixen l’esperit del seu treball.
Eloi Vila a Solsona
Ramon Estany
Durant la conferència, Vila va remarcar la magnitud de la
tragèdia humana que va provocar la guerra i la dictadura, amb prop d’un milió de víctimes entre morts directes, repressió, malalties i natalitat perduda. "Darrere la porta de cada casa d’aquest país hi ha una història relacionada amb la guerra," va afirmar, tot insistint en la necessitat de trencar el silenci col·lectiu per comprendre millor qui som com a societat.
Amb el seu estil proper i honest, Vila va saber transmetre
la importància de la recerca i de la divulgació com a eines per construir una memòria compartida. El públic va seguir amb gran interès la seva exposició, que va combinar reflexió, testimonis audiovisuals i moments d’emoció.
Aquesta conferència ha estat una
excel·lent obertura del curs de l’Aula, que enguany torna a oferir un programa variat de conferències i d’altres activitats culturals i de divulgació.