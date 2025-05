La nova deixalleria de Solsona no troba empreses per fer-la realitat

Un entrebanc per al projecte estrella d'aquest any 2025 a Solsona. La nova deixalleria que s'havia de construir al polígon de la Vinya del Teuler, per tal de gestionar millor els residus i donar millor servei als ciutadans atès que l'actual s'ha quedat petita, haurà d'esperar una mica a ser realitat ja que el concurs per les obres ha quedat desert.

Un projecte de 780.579 euros

El concurs per l'execució del projecte, amb un pressupost base de licitació de 780.579 euros, ha quedat desert en no presentar-se cap empresa licitadora.

La nova deixalleria és la principal inversió del pressupost 2025 de l’Ajuntament de Solsona, ja que la construcció de l’equipament s’emporta el major gruix de les inversions, 780.000 euros, d’un total d’1,2 milions.

No és la primera dificultat que ha tingut aquest projecte. El ple de l’Ajuntament va haver d'aprovar els pressupostos que l'incloien amb el vot de qualitat de l’alcaldessa. L’absència a la sessió de la portaveu de la CUP, Pilar Viladrich, va provocar que hi hagués un empat a 6 vots a favor dels regidors de govern presents i els 6 vots en contra de l’oposició. Després de dues votacions, el pressupost va prosperar gràcies al vot de qualitat de l’alcaldessa.

Pel que fa al projecte en sí, els grups de l'oposició van estar d'acord que es una obra necessària, si bé Treballem per Solsona es va abstenir en la modificació del POUM per què consideraven poc aptes els nous terrenys, massa costós i una decisió que arribava tard.

Per si no n'hi hagués prou, les arques municipals comptaven amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 579.560 euros per construir la nova deixalleria. Uns diners que per no perdre's, caldrà demanar una pròrroga donat que l'execució del projecte s'endarrerirà en haver de tornar a fer de nou el concurs.

Unes instal·lacions que donaran servei a més de 10.000 usuaris

Aquesta deixalleria donarà servei a més de 10.000 usuaris potencials, és per això que es projecta una deixalleria mitjana: és una instal·lació de mida mitjana amb molls de descàrrega, habitualment dissenyada a dues cotes diferents, per facilitar l’aportació de materials als contenidors. Disposa d’una sala polivalent per poder albergar diverses activitats segons determini l’ens local, a més de la resta d’equipaments necessaris per portar a terme l’activitat.

La nova deixalleria s’ha dissenyat tenint en compte les següents premisses:

Integració en l’entorn per minimitzar l’impacte ambiental, paisatgístic ievitar el rebuig social.

Incloure petites zones enjardinades dins de la deixalleria utilitzantespècies autòctones i adaptades a l’entorn.

Fàcil accés i proximitat al nucli urbà.

Bon dimensionament de la instal·lació tenint en compte els paràmetres d’ús i els residus en la projecció de la deixalleria.

Plànol del projecte



La nova deixalleria s’ubicarà en el polígon de la Vinya del Teuler de Solsona a 100 m de la deixalleria actual en la zona industrial i de serveis tècnics sobre un camp erm. Es disposa de bon accés a través de la carretera C-26 que enllaça amb el camí C-149z que dona accés al polígon industrial i a l’actual deixalleria.

Es situa a 500 m del nucli urbà de Solsona, a 600 m del polígon industrial dels Ametllers (Solsona) i a 2 km del polígon industrial d’Olius.

La nova deixalleria ocuparà 4.875 m2 i 2 cotes per facilitar l’aportació de materialsals contenidors, estarà formada per: