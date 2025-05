Les propostes per un llarg pont de l'1 de maig al Solsonès

LLOBERA I PERACAMPS: Festa Major

La Festa Major tindrà lloc els dies 1, 3 i 4 de maig de 2025.

Cartell de la Festa Major de Llobera

Dijous, 1 de maig

A les 19 h, obra de teatre “El crèdit! a càrrec de la companyia El Traspunt de Cardona al local social. Cost entrada a taquilla: 8 euros

Dissabte, 3 de maig

A les 9 h, bicicletada i caminada fins a Cal Monjo. Sortida des de la plaça de l’Ajuntament. A les 13 h, missa i benedicció del pa a la parròquia de Peracamps. A les 17 h, inauguració del camp de bitlles amb tirada popular. A les 19.30 h, pòdcast Llegir amb el Joma, artista visual i plàstic al local social

Diumenge, 4 de maig

A les 11 h, missa i aperitiu a Sant Pere de Llobera. A les 19 h, ball de Festa Major amb Joan Vilandeny.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS: visites guiades al nucli històric

De l’1 al 4 de maig a les 12 h

Descobreix la història de Sant Llorenç de Morunys a través de les nostres visites guiades! Consulta dies i horaris i compra la teva entrada a entradessolsones.com. I si vols fer una visita fora d’aquestes dates, envia un correu a info@lavalldelord.com per demanar més informació

SOLSONA: TUELF POINTS, el musical més Eurovisiu

1 maig a les 18:00

Tuelf Points és l’únic concert teatralitzat del món (amb col·laboracions molt especials!) que, a través d’una història que uneix el món virtual i l’humà, repassa els grans èxits d’Eurovisió de tots els temps. El públic gaudirà de les imatges originals de les actuacions i sentirà les versions inèdites de Europe’s living a celebration, La La La, Dime, Euphoria, Vivo Cantando, Eres tú, Bailar Pegados, Nel Blu di Pinto di Bu, Save your Kisses for Me… i moltes més! Més informació i compra d’entrades a

https://entradessolsones.com/activitat/tuelf-points-el-musical/2025-05-01/18:00:00

SANT LLORENÇ DE MORUNYS: OBERTURA DE LA CAPELLA DE LA PIETAT

Del 2 al 4 maig

Capella de la Pietat de Sant Llorenç de Morunys. Visita lliure de 10 a 11 h. No hi haurà visita guiada

GUIXERS: Festa Major de Vilamantells

3 de maig

A les 17, a Sant Serni, poesia escènica “Dir per guarir” a càrrec de Adriana Bertran.



EL MIRACLE (RINER). Vins i Estels al celler del Miracle

3 de maig a les 21:00

Gaudeix d’una oportunitat única per observar amb telescopi els estels, planetes o la lluna, entre les vinyes del Celler del Miracle, en un marc incomparable i acompanyat dels seus fantàstics vins. Si t’agraden les activitats a l’aire lliure i gaudir de l’espectacle que la natura ens ofereix, en un entorn privilegiat com és el Santuari del Miracle, aquesta experiència t’encantarà. Viuràs la màgia de la nit aprenent astronomia, observant amb un telescopi i coneixent en primera persona el projecte del Celler del Miracle. Més informació i compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/vins-i-estels-al-miracle

PRADES (La Molsosa): Fira de Sant Ponç

4 de maig

– De 9 a 11 h, esmorzar de fira. Preu: 6 euros (pa torrat, botifarra, mongetes i vi)

– A partir de les 10 h, XXIII Fira d’artesania, alimentació i música al carrer

– De 10 a 12 h, tirada popular de bitlles catalanes

– A les 10.45 h, missa de Sant Ponç i cant dels goigs

– A les 11.30 h, elaboració de mató. Demostració a càrrec de la Raquel de la Petita Granja de Claret. Inscripcions prèvis per whatsapp al 667740910

– A les 12 h, cercavila pels carrers

– A les 13 h, concert a la plaça a càrrec de la Diatònica

– A les 14 h, arrossada popular. Reserves al 973295971 o per whatsapp 667740910. Preu: 15 euros (arròs, pa, gelat, auiga i vi). Cal portar coberts, taula i cadira.

– A les 17 h, bal folk a la plaça a càrrec de la Diatònica.

– Xocolatada pouplar i final de festa.

EL PI DE SANT JUST (Olius): caminada familiar.

4 maig a les 10:00

Ruta d’orientació de 4,15 km. Preu: 6 euros (inclou avituallament de fruita i aigua). Sortides per grups de 10 a 10.30 h des de la plaça de l’Olivera. També hi ha programades diferents activitats d’11.30 a 14 h (bitlles, activitats dinamitzades, sorteig de productes i vermut i animació musical). Per a més informació: orientacioalpi@gmail.com

TORÀ: Festa del Roser

4 maig a les 11:30

La Festa del Roser se celebra cada primer diumenge de mes. El dia de la festa, els priors, acompanyats per una orquestra, van a buscar casa per casa a les priores. Seguidament van a l’Ajuntament i tot junts pugen cap a l ‘església, on se celebra una Missa Solemne en honor a la Verge del Roser a les 12 h. A l’acabar la celebració es baixa la plaça del Pati, on té lloc el ball propi de la festa, La dansa del Roser, un ball pla que es balla any rere any, afegint-hi algun detall innovador.