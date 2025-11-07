L’Institut Francesc Ribalta de Solsona participa en l’intercanvi de llarga estada amb l’escola Carlo-Schmid-Oberschule de Berlín.

Durant un mes tres alumnes de 1r de batxillerat i les seves famílies han acollit la Sam, la Mara i el Nazir. Els tres alumnes berlinesos han assistit a les classes de castellà, anglès i educació física del nostre centre i han compartit el seu temps lliure amb els companys i famílies acollidores, tot coneixent de primera mà la nostra comarca i també altres localitats com Barcelona.\r\n\r\nAquest intercanvi és una bona oportunitat perquè el nostre alumnat utilitzi l’anglès com a llengua de comunicació amb altres joves i perquè conegui un altre país i una altra cultura. Així, a través de presentacions i activitats orals en anglès, l’alumnat de 1r de batxillerat i també el de 1r d’ESO ha pogut apropar-se a la cultura alemanya i descobrir la ciutat de Berlín.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`alumnat berlinès en una aula de l`institut\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl contacte iniciat aquestes setmanes entre catalans i berlinesos culminarà el proper mes de gener, quan els nostres alumnes faran estada a Berlín, i podran conèixer el sistema educatiu alemany, compartir una altra cultura i posar en pràctica la llengua anglesa. De ben segur que serà una experiència molt enriquidora per a tots!\r\n