S’obren les inscripcions als diferents Casals de Nadal gratuïts dins del programa Entretemps de Temps per Cures

Amb l’objectiu de reforçar els serveis de cura en períodes no lectius i facilitar la conciliació de les famílies s’han organitzat 7 casals infantils a diferents punts de la comarca. Solsona acollirà dos casals per a infants nascuts entre el 2014 i el 2022 (I3 i 6è de primària): un serà en horari de matí, de les nou fins a la una del migdia, i un altre en horari de tarda, de les quatre fins a les set del vespre. Sant Llorenç de Morunys, Olius, Navès i Torà també tindran casals en horari de matí, de les nou fins a la una del migdia.
En tots els casals de matí, l’horari d’arribada i sortida serà flexible entre les 8.45 h i les 9 h pel que fa a l’arribada i entre les 13 i les 13.15 en l’horari de recollida.
Per a infants nascuts entre el 2023 i el 2025 (0-3 anys) s’ofereix un Casal Infantil a la Llar d’Infants El Pi d’Olius. En aquest cas es podran inscriure tot el matí, de les nou fins a la una del migdia, o bé per franges: de nou a onze o bé d’onze a una del migdia.
Totes les activitats estan obertes a infants empadronats al Solsonès i, en cas que el nombre d’inscripcions superi les places disponibles es prioritzaran els infants en funció dels criteris que marca el programa Temps per Cures i que estan recollides al web del programa Entretemps.
A continuació es detalla la informació de cadascun dels casals organitzats.
CASAL INFANTIL DE NADAL A SOLSONA – MATÍ
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Pavelló Municipal d’Esports
Horari: de 9 a 13 h
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A SOLSONA – TARDA
Dates: 22, 23, 29 i 30 i 2 de gener Ubicació: Casal Cívic i Comunitari de Solsona
Horari: de 16 a 19 h
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A LA VALL DE LORD (SANT LLORENÇ DE MORUNYS)
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys (Zona Esportiva)
Horari: de 9 a 13 hores
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A OLIUS
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olius. Entrada pel C/Gafarró. El Pi de Sant Just.
Horari: de 9 a 13 hores
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A LA LLAR D’INFANTS EL PI – 0-3 ANYS
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Llar d’Infants del Pi de Sant Just
Horari: de 9 a 13 hores. La inscripció es podrà fer per franges de 9 a 11 hores, d’11 a 13 hores o bé per tot el matí.
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2023 i el 2025
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A NAVÈS
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Sala de l’Esplai (Santa Llúcia)
Horari: de 9 a 13 hores
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
CASAL INFANTIL DE NADAL A TORÀ
Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
Ubicació: Escola Sant Gil de Torà
Horari: de 9 a 13 hores
Per a infants empadronats al Solsonès nascuts entre el 2014 i el 2022
Places limitades
Més informació i inscripcions:
Cal registrar-se com a família al web del Programa Entretemps al web http://entretemps.elsolsones.cat i, un cop registrats els infants, es pot accedir al tràmit d’inscripció.
Les inscripcions es poden fer per tot el període o bé per dies puntuals i estaran obertes del 27 al 8 de desembre i la confirmació de places es farà abans del 10 de desembre.
Per a qualsevol dubte, es pot trucar a l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon: 973 48 32 34 o bé enviar un correu electrònic a: entretemps@elsolsones.cat
Aquesta és una iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès a través del Pla Corresponsables del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya del Ministeri d’Igualtat i que té per objectiu impulsar la prestació de serveis de cura puntuals per a nenes i nens dels 0 als 16.
Compta també amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, l’Ajuntament d’Olius, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, Ajuntament de Navès i l’Ajuntament de Torà.