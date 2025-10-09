Milar Pelfort de Solsona ha celebrat 15 anys

El passat 17 de setembre, la botiga d'electrodomèstics Milar Pelfort de Solsona va complir 15 anys des de la seva obertura. Per commemorar aquesta fita, es va organitzar un sorteig per als clients que van efectuar compres superiors a 30 euros. El premi va consistir en una tablet Samsung Galaxy A9 de 8 polzades.\r\n\r\nRamona Masana, l'afortunada guanyadora\r\n\r\nEls sortejos són una manera popular de celebrar aniversaris d'empreses, i Ramona Masana va ser la guanyadora afortunada. El dijous, ella va recollir el seu premi.\r\n\r\nUna dècada i mitja al servei del client\r\n\r\n El sorteig va ser una oportunitat per donar les gràcies als compradors pel seu suport continu durant aquests quinze anys, un període de creixement i consolidació per a l'empresa.\r\n\r\nL'oferta de Milar Pelfort inclou una àmplia gamma de productes, des de petits electrodomèstics i utensilis fins a grans aparells necessaris per a la llar moderna. Aquest compromís amb la qualitat i el servei al client ha fet que l'establiment esdevingui una referència destacada a la seva àrea d'influència.\r\n\r\n \r\n