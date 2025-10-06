Modifiquen l’estacionament del carrer de Sant Agustí de Solsona per guanyar espai

Avui la brigada municipal de Solsona ha començat els treballs de modificació de la senyalització de l’estacionament del carrer de Sant Agustí.
Concretament, se substituiran els aparcaments en bateria, situats a la banda dreta en direcció nord, per places en línia. D’aquesta manera, es guanyarà més espai de circulació, tal com demanaven els veïns en les visites de barri.
En l’última trobada amb la regidora del barri, Pilar Viladrich, els assistents van escollir, d’entre les dues propostes presentades per l’Ajuntament, l’opció de suprimir els aparcaments en bateria actuals, que fan que els vehicles llargs envaeixin vorera i redueixin l’espai de circulació fins als 5,50 metres.
D’aquesta manera, es passarà de les 47 places d’estacionament actuals –des de l’encreuament amb el carrer d’Adolf Mas fins a la carretera de Bassella– a poc més d’una trentena, però les voreres quedaran lliures i la calçada destinada al trànsit rodat passarà a tenir 6,75 metres, aproximadament, i, per tant, també guanyarà en seguretat viària.
La brigada aprofitarà aquesta actuació per a repassar tota la senyalització horitzontal del carrer de Sant Agustí. Es preveu que els treballs s’allarguin dues setmanes com a màxim.