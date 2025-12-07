Ogern recuperarà a l'estiu la platja fluvial sense dependre del cabal del riu

L'Ajuntament de Bassella està actuant a la
platja fluvial d'Ogern per poder-la reobrir aquest estiu i garantir-ne el funcionament al marge del cabal del riu de la Ribera Salada. L'alcaldessa del municipi alturgellenc, Cristina Barbens, diu que la zona bany original, construïda fa més de 20 anys, tenia una làmina d'aigua de més de 1.000 metres quadrats i que, en els darrers anys, "el canvi climàtic ha influït molt en el recurs hídric de la Ribera Salada". Aquest fet ha obligat a tancar l'espai durant els darrers estius per la manca de cabal del riu i la incapacitat de renovar l'aigua. Per tal de no perdre aquest punt d'atracció, s'ha reduït la superfície de bany a la meitat i s'ha instal·lat un sistema que permetrà tractar i fer recircular l'aigua.
Proves de capacitat d`aigua a la bassa destinada al bany durant l`estiu de la platja fluvial d`Ogern
Albert L. Cobo
Barbens detalla que s'han mantingut unes certes formes orgàniques a l'espai de la platja fluvial, en consonància amb l'entorn natural, i s'han utilitzat uns materials d'àrids semblants als que es poden trobar al riu per simular una ribera.
L'actuació ha tingut un cost d'uns 620.000 euros, la majoria dels quals provinents de subvencions de la Generalitat i els fons Leader. Mentrestant, una altra part de l'antiga zona de bany es reconvertirà en una bassa d'emergències per a la prevenció d'incendis, tenint en compte que aquest espai s'ha utilitzat com a punt de càrrega d'aigua.
Àrea on està prevista una bassa d`aigua per a emergències davant incendis, situada a la platja fluvial d`Ogern
Albert L. Cobo
Tot plegat, s'engloba en un
projecte turístic finançat amb fons Next Generation, on ha calgut adaptar diverses propostes al context de canvi climàtic. En aquesta mateixa àrea, el pantà de Rialb, a cavall de les comarques de la Noguera i l'Alt Urgell, es podrà recórrer amb catamarà a partir de la primavera. Les rutes amb aquest vaixell, de dotze places i impulsat amb energia solar, sortiran des d'un embarcador situat al nucli de Viaplana, a la Baronia de Rialb (Noguera), on s'està construint un centre d'activitats nàutiques.
Des del consorci Segre Rialb treballen per definir els trajectes que oferirà el catamarà dins el pantà. El projecte també contempla dos embarcadors més a Tiurana (Noguera) i la Clua, al municipi de Bassella (Alt Urgell), destinats a altres embarcacions recreatives que vulguin accedir a l'embassament des d'aquests punts. A més, també s'està treballant en
una via blava al voltant del pantà i s'estan duent a terme diverses intervencions a Peramola (Alt Urgell), Oliana (Alt Urgell) i Ponts (Noguera).
L`embarcador del nucli de Viaplana, a la Baronia de Rialb
Albert L. Cobo
El president del consorci i alcalde de Ponts,
Josep Tàpies, afirma que, tot plegat, "és un projecte ambiciós", amb un cost global de 2,5 milions d'euros i que abraça actuacions molt diverses, com ara un mirador a Tiurana per veure el cel estrellat o un parc d'aventures al nucli d'Ogern, al municipi de Bassella, entre d'altres. En aquest sentit, ha apuntat que s'han planificat actuacions "molt transversals" a tots els pobles que hi ha al voltant de l'embassament i que aquestes estan destinades a totes les franges d'edat. Tàpies explica que s'ha de tenir en compte que el pantà de Rialb està pensat per al regadiu i que aquest fet, sumat al context de canvi climàtic i a un consum més elevat d'aigua durant l'estiu, obligarà a adaptar les activitats segons el nivell del pantà.