Quatre projectes del Solsonès beneficiats per la darrera convocatòria d'ajuts LEADER

Durant el mes d'agost s'ha notificat a les persones i entitats beneficiàries de les resolucions d'ajut aprovades el mes de maig per la Junta Executiva del Consorci LEADER Catalunya Central.
La inversió privada generada per aquests projectes presentats és troba al voltant d'uns 2.488.000 euros, i s'han atorgat 711.000 euros d’ajut corresponents als projectes LEADER i 166.500 euros d’ajut corresponents als projectes del TIQUET RURAL; els ajuts van finançats per la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu FEADER.
Pel que fa als 18 expedients aprovats LEADER, i referits a l’àmbit territorial del Consorci, són diversos i 3 corresponen a la mesura de transformació de productes agroalimentaris, amb millores en les empreses i 14 corresponen a activitats no agroalimentàries, amb l'ampliació d'instal·lacions d'empreses, la incorporació de nova maquinària i la millora d'establiments turístics; aquest cop també s'ha aprovat 1 proposta d'ens local que dinamitza el patrimoni cultural i natural.
Per comarques els indicadors són 6 expedients aprovats a la Segarra i un 37% de l'import dels ajuts , al Solsonès amb 4 expedients aprovats i un 21% de l'import dels ajuts, l'Anoia amb 7 expedients i un 33 % de l'import dels ajuts i el Bages amb 1 expedient aprovat i un 8% de l'import dels ajuts.
També cal destacar que s'han aprovat les propostes d'ajut del TIQUET RURAL destinat al foment de la creació i/o relleu d'empreses no agràries que generin activitat econòmica, amb la creació d'una activitat de fabricació i venda de calçat artesà, una activitat de producció de conserves vegetals o activitats d'espais de Coworking-coliving, entre altres.
DESTAQUEM que actualment hi ha publicada la convocatòria dels ajuts LEADER 2025 amb termini per presentar les sol·licituds d'ajut fins al 30 de setembre, per més informació ajuts@leadercatcentral.cat i www.leadercatcentral.cat.