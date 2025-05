Solsona es dota d’una nova ordenança de convivència ciutadana «clara, sintètica i entenedora»

L’Ajuntament de Solsona s’ha dotat d’una nova ordenança de convivència ciutadana, que substituirà l’actual, vigent des de fa vint-i-un anys. Ahir, el Ple municipal va donar llum verda per unanimitat a un nou articulat, treballat conjuntament per totes les formacions. La regidora de Governació, Esther Espluga (ERC), la descriu com una ordenança “clara, sintètica i entenedora per a tothom”.

La nova ordenança, que es pot consultar al portal web municipal aquí, estableix quins són els deures generals de convivència i civisme, i detalla les regles del joc a l’espai públic en qüestions com la mendicitat, les necessitats fisiològiques, el consum de begudes alcohòliques i drogues, els jocs, els focs i petards, la neteja, les pintades o les pancartes, cartells i altres elements publicitaris, entre altres aspectes. També regula els usos de les zones i espais verds, així com de balcons, terrasses i façanes.

Les sancions previstes per la normativa van dels 30 euros als 750, per a les infraccions lleus; dels 750 als 1.500 per a les greus, i dels 1.500 fins als 3.000, les molt greus.

“En positiu”

El redactat del nou text és “en positiu, per evitar al màxim possible en les prohibicions”, assenyala Esther Espluga. Amb tot, “això no vol dir que sigui una ordenança poc estricta o permissiva, perquè tenim molt clar quins són els principis bàsics de convivència que s’han d’aplicar”, puntualitza. Aquesta nova eina “ha de permetre avançar cap a una ciutat més amable, sostenible i tranquil·la”.

L’oposició (Junts i Treballem per Solsona) agraeix la predisposició de la regidora de Governació de treballar el text conjuntament i d’haver acceptat les seves aportacions. La regidora de Treballem Isabel Pérez en remarca el seu redactat àgil i sense tecnicismes. A més, a diferència de la proposta d’ordenança que es va dur al Ple del gener del 2023 i que aleshores es va acabar retirant, aquesta no té una naturalesa “marcadament prohicionista”, sinó que presenta un redactat “molt més amable i positiu”. “No té una finalitat recaptadora, sinó de regular i garantir una convivència ordenada i pacífica”,afegeix Pérez.

Des del govern municipal, la portaveu cupaire, Pilar Viladrich, coincideix amb Treballem per Solsona en aquesta valoració. ApS-CUP, molt crítica amb l’articulat del 2023, es mostra satisfeta de la nova mirada del text, “molt més amable i propositiva, sense un sentit tan punitiu ni tampoc una visió tan adultocèntrica, que deixava la infància com mers usuaris de la via i no com a ciutadans com tota la resta”.

Aquest text se sotmetrà a informació pública i audiència per un termini mínim de trenta dies abans de ser aprovat definitivament. Posteriorment, l’Ajuntamenten farà difusió tant pels seus canals digitals com en format paper perquè el conjunt de la ciutadania en tingui coneixement.