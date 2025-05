Solsona porta al Ple l’acord amb la Policia Local i una nova ordenança de convivència ciutadana

La modificació de les condicions laborals de la Policia Local i l’aprovació d’una nova ordenança municipal de convivència ciutadana són dos dels punts més destacats de l’ordre del dia del Ple ordinari d’aquest dijous a l’Ajuntament de Solsona. Com sempre, començarà a dos quarts de vuit del vespre i s’emetrà en directe per Solsona FM.

Si el Ple ho aprova, diumenge entrarà en vigor un nou annex al pacte-conveni del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Solsona que modifica les condicions de la Policia Local. És el resultat d’un llarg procés de negociacions per millorar les condicions laborals i salarials dels agents. Es dona, així, per resolt un conflicte que s’ha arrossegat durant deu anys, que es va originar amb els desacords amb l’última relació de llocs de treball.

També en l’àmbit de governació, vint-i-un anys després d’aprovar la primera ordenança de convivència ciutadana –i després que se’n retirés una proposta del Ple el gener del 2023 per discrepàncies polítiques– es votarà una nova normativa participada per tots els grups municipals.

La regidora de l’àrea, Esther Espluga, remarca la necessitat de “posar al dia l’ordenança per adaptar-la als canvis de la ciutat i de la societat i fer que es converteixi en una eina per avançar cap a una Solsona més amable i millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

L’ordre del dia del Ple també inclou l’aprovació del Reglament regulador del registre municipal d’associacions i entitats per a formalitzar la gestió que s’està fent del directori de tots els col·lectius. Per a les entitats, ser-hi amb les dades actualitzades serà imprescindible per a la utilització gratuïta dels equipaments i béns municipals i per accedir a les línies d’ajut.

Un pla per a utilitzar l’aigua de la depuradora

La regidoria de Serveis també porta al Ple el Pla director d’aigües regenerades de Solsona. Es tracta d’un full de ruta per avançar en un sistema que permeti reutilitzar l’aigua de l’estació depuradora principalment per al reg de zones verdes i usos industrials que no requereixen aigua potable.

Per fer-ho possible, però, caldrà invertir en la creació de les infraestructures necessàries per al tractament i la distribució de l’aigua regenerada –el pla fa una estimació de 6 milions d’euros. En una primera fase s’inclou el tractamentde l’aigua i el seu trasllat a un dipòsit del barri de la Torregassa (d’uns 50 metres cúbics), actualment en desús, per a distribuir-la a zones verdes i, d’altra banda, per remuntar l’aigua fins a la capçalera del riu Negre i augmentar-ne el cabal en el seu tram urbà. En una segona fase, s’ampliaria l’aigua de la xarxa per a altres zones verdes i polígons industrials.

En l’àrea de Medi Ambient, el plenari tractarà aquest dijous el Pla de gestió ètica i de control de colònies felines i gats comunitaris, una eina per a regular les actuacions que ja s’estan fent seguint el mètode CER, de captura, esterilització i retorn al medi. El Pla es concep com una guia d’actuació per al control poblacional d’aquests animals. Actualment, Solsona té cinc colònies de gats, gestionades mitjançant un conveni amb l’Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS), a les membres de la qual la regidoria de Medi Ambient agraeix la tasca de voluntariat.

Un altre punt de l’ordre del dia serà el compte general de l’exercici passat, després que a l’abril la Comissió Especial de Comptes n’informés favorablement. El resultat pressupostari del 2024 és de 531.141 euros i el romanent de tresoreria, d’1.011.255 euros. L’endeutament s’ha reduït en un punt respecte de l’exercici anterior i se situa en el 25,47 %. Han augmentat, en canvi, l’estalvi net, que és d’1,14 %; el grau d’execució del pressupost, que passa al 95,28 %; l’esforç inversor, del 12,13 %; la despesa total per habitant, que és de 1.207,34 euros, i la inversió per habitant, de 146,46 euros.

Llar d’infants i neteja viària

El Ple també ha de votar la pròrroga de dos contractes de serveis. D’una banda, el de la gestió de la llar d’infants Els Petits Gegants amb Incoop i, de l’altra, el del servei de neteja viària, recollida i transport de residus amb Jaume Oró.

A la llar d’infants el contracte s’acaba el 31 d’agost i es proposa prorrogar-lo un any pel mateix import d’adjudicació, de 283.355 euros anuals. Quant a la neteja viària i recollida de residus, el govern municipal porta a la deliberació del Ple una pròrroga de quatre anys per 3,9 milions d’euros.

Junts per Catalunya i Treballem per Solsona aprofiten la sessió ordinària d’aquest maig per a presentar una moció conjunta per posar fre a les ocupacions il·legals, tal com estan votant a diversos ajuntaments del país. El text constata l’agreujament d’aquesta problemàtica a Catalunya i insta l’administració local a actuar per mantenir la bona convivència i el civisme, a acompanyar els propietaris i comunitats de propietaris afectats, a oferir mediació i a incrementar la presència policial als immobles ocupats.

Ordre del dia Ple 29/05/2025