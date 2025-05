Treballem per Solsona suspèn el govern d’ERC+CUP en els dos primers anys de legislatura

El regidors del grup municipal Treballem per Solsona han comparegut davant dels mitjans de comunicació per fer balanç de la primera meitat de legislatura. En una roda de premsa celebrada a la sala cultural de l’Ajuntament, han fet repàs de les principals mancances que hi han hagut en aquests dos anys i també han plantejat reptes de futur pel govern format per ERC i CUP.

Segons les paraules del portaveu de la formació independent, Marc Barbens, el govern municipal “en línies generals no acompleix el nivell que requereix la ciutat i mereixen els solsonins”. A finals de maig de 2025, ha reblat “Solsona està més descuidada, desordenada i genera més molèsties als veïns principalment a causa de la progressiva davallada de la qualitat del servei de neteja i de la deficient gestió de l’arbrat”. No és només un fet puntual de les lleres de les riberes, camins o parcs, sinó que s’ha estès pel centre i per tots els barris sense excepció.

El contracte de neteja i recollida de les escombraries és el més gran que té l’Ajuntament, d’un milió d’euros anual, i demanen que se’n faci una acurada execució per vigilar que és compleixi i que es prenguin les mesures oportunes per corregir la situació actual. “Solsona havia destacat per l’ordre i l’excel·lent netedat de l’espai públic i cal que es recuperi el més aviat possible atès que ho estem pagant” ha rubricat el portaveu.

També s’ha vist durant els últims temps com la manca d’inversió acumulada en l’enllumenat públic i el mal manteniment va propiciant recurrents apagades durant les nits. Barbens ha dit que “s’ha volgut posar l’accent en el canvi de llumeneres LED, que està bé per generar estalvi energètic, però s’ha deixat de banda la inversió en la instal·lació. Per tant, si només canviem la bombeta però no invertim en la xarxa que l’alimenta, els carrers es troben cada dos per tres sense llum”.

No hi ha projecte de futur a nivell econòmic i de creixement de la ciutat

Així mateix, Treballem per Solsona ha lamentat el poc projecte de futur pel que fa a inversions generadores de creixement econòmic i equipaments. L’Ajuntament de Solsona fa anys que ha renunciat a arrencar ajudes importants d’altres entitats públiques per tal de generar inversions transformadores que aportin valor afegit a la capital de comarca.

Des de l’oposició, es veu amb preocupació que l’Ajuntament no sigui capaç de liderar projectes estructurals a partir de la col·laboració pública i privada. “Ens hem convertit en una gran gestoria del dia a dia que ja no funciona: manca de neteja, arbrat descontrolat, apagades de l’enllumenat públic, sense servei de Policia Local durant moltes nits, normatives que no es respecten, demandes dels veïns i de les empreses que no s’atenen... la inèrcia s’ha aturat i posa al descobert la falta de rumb a llarg termini de l’actual govern”, ha resumit el portaveu.

Solsona necessita més metres quadrats d’habitatge i de sòl industrial

Actualment, ens trobem amb un teixit econòmic tradicional estable que necessàriament ha de renovar-se i augmentar-se amb l’aportació de les noves generacions locals més formades i talentoses que mai. Tanmateix, el govern de la ciutat no acaba oferint l’ambició i l’empenta necessàries per crear l’ecosistema necessari perquè puguin desenvolupar-se. “Si volem créixer en benestar, cal revitalitzar la ciutat i això es fa impossible si no disposem de més metres quadrats d’habitatge i de més metres quadrats de sòl industrial” ha apuntat Barbens.

Ha conclòs que “si el govern segueix posant pel davant la ideologia i no afronta els problemes amb sentit comú, serem poc competitius davant d’altres municipis i és una llàstima perquè Solsona és el millor lloc del món per viure”. Aquesta afirmació anava dirigida cap a l’enfocament de les polítiques d’habitatge que fa l’executiu d’ERC+CUP i cap a la imprescindible ampliació del Polígon Industrial.

El govern municipal ha acabat amb la idea d’Illa Cultural

El cop de volant que ha aprovat el govern acabant amb la idea d’Illa Cultural és un exemple de l’ordre de les seves prioritats. S’ha passat d’un consens de ciutat per desenvolupar a nivell cultural i turístic els edificis de Cal Manel (antiga Caixa Penedès) i Cal Metge Solé, que hi ubicava la Casa dels Gegants de Carnaval i un alberg, a la recent mala decisió aprovada per l’executiu de situar-hi treballadors municipals (Agència Solcar). Es perd una oportunitat única d’espai museístic i de generació d’activitat al seu voltant i, de passada, es llencen a les escombraries molts diners invertits en l’anterior idea.

S’ha apujat el preu de l’aigua un 43,5% en la factura mitjana

No hi hagut previsió a l’hora d’anar actualitzant el preu de l’aigua al llarg dels últims anys i s’ha apujat de cop durant els primers mesos del 2025. Un increment del 43,5% sobre una factura mitjana del primer tram de l’aigua (exclosos els conceptes del clavegueram, les escombraries, la fracció orgànica i el cànon de l’aigua que també surten al rebut). Aquesta decisió dels últims governs municipals no era innòcua i passava any rere any per oferir la propaganda política de la congelació de taxes enlloc d’anar actualitzant oportunament el preu del servei.

Nul·la planificació en la rotonda de l’Escola del Vinyet

El periple de la rotonda del Vinyet, encara no existent, no admet excusa possible. La informació de la construcció de l’Escola del Vinyet a l’emplaçament actual es coneix des de fa gairebé dues dècades. La inauguració de les instal·lacions provisionals va ser l’any 2007 i la inauguració de l’edifici definitiu el 2022. “El govern es va posar tard a moure les múltiples gestions que molts auguràvem per endreçar l’accés a l’Escola” va afirmar Barbens en referència a la insistència en aquest tema de Xavier Torres, exregidor del grup. Al final s’ha convertit en un serial injustificat que esperem que acabi al més aviat possible per les famílies i els professionals de l’escola i pels veïns.

L’àrea d’autocaravanes: un projecte que ha arribat tard i en mal lloc

L’espai d’autocaravanes ha estat un altra acció de mai acabar. La idea del seu emplaçament va anar canviant en incomptables ocasions fins a situar-se a l’aparcament de la rotonda Sant Jordi. D’aquest manera, s’ha creat un nou problema als transportistes allà estacionats i no ha estat una bona solució.

Silenci injustificat del govern de l’Ajuntament davant del desgavell del Centre Sanitari

Solsona aporta dos terços de la població de la comarca. És per això, que el grup de Treballem troba escandalós el silenci de l’Ajuntament vers la manca de definició en la gestió del Centre Sanitari. “Ens podem queixar de qualsevol qüestió que sigui competència de la Generalitat o de l’Estat, però si es tracta del Centre Sanitari gestionat pel Consell Comarcal, el nostre Ajuntament no té opinió” ha asseverat el portaveu. Han demanat un posicionament clar de queixa del govern municipal davant del retard en la resolució del model sanitari.

Carpetes de futur que van acumulant pols mentre esperen qui les entomi

Algú ha escoltat quelcom sobre com l’Ajuntament de Solsona pensa resoldre en un futur l’estat de conservació de les piscines municipals (zona esportiva i Cissa)? Què hi pensa fer a l’edifici de l’antic Bar Squash? O algú sap quina opinió té sobre el futur del Camp del Serra l’actual govern? I sobre la concorreguda i perillosa avinguda Pere Màrtir Colomés? O sobre la circulació de vehicles pesants pel cor de la ciutat? O sobre quines accions pensa fer al Vinyet, com per exemple la reiterada demanda dels veïns de facilitar l’arribada de la fibra òptica? Són interrogants que preocupen a l’oposició.

Reconeixement a tres accions de govern compartides per Treballem per Solsona

En el transcurs de la roda de premsa de valoració dels primers dos anys de mandat, Treballem també ha reconegut tres accions a l’actual govern. En primer terme, després de deu anys de conflicte i mitjançant l’ajuda dels serveis externs d’un mediador contractat per l’Ajuntament, s’ha arribat a un acord laboral amb la plantilla de la Policia Local. La situació no podia ser pitjor i els ciutadans en patien les conseqüències greus. Esperem que sigui una primera pedra per redreçar aquest servei bàsic. Treballem per Solsona no s’ha cansat mai de reivindicar una solució pactada indispensable.

També s’han mostrat satisfets de les aportacions troncals que ha pogut fer Treballem per Solsona a la nova ordenança de convivència ciutadana que s’aprovarà aquest dijous. Una eina adaptada a la normativa vigent i que serà àgil i útil a l’hora de preservar el civisme si es fa complir diligentment.

En tercer lloc, també s’ha agraït al govern que permetés la incorporació de regidors de l’oposició a les visites als barris. Així ho valorava Barbens “aquesta decisió fa més democràtica aquesta eina de participació ciutadana i, evidentment, en algunes ocasions coincidim i en d’altres ho resoldríem diferent”.

Solsona ha crescut 600 persones en dos anys: el gran repte.

Finalment, el gran repte que Solsona té per davant és el sorprenent increment de població que ha anotat els dos últims anys situant-se per sobre dels 9.800 habitants. Una tendència estancada durant el primer quart de segle, però que ha crescut 600 persones en un temps rècord.

Caldrà analitzar els motius a fons i veure si la tendència es confirma, però veient que el creixement natural de la població és negatiu, és a dir, moren més persones que no pas en neixen, es dibuixa el principal repte de futur de la ciutat. “Més que mai caldrà disposar d’un nou projecte, amb el rumb clar i el lideratge suficient per tal d’oferir qualitat de vida als solsonins”, amb aquesta afirmació s’ha tancat la roda de premsa.