L’Ajuntament solsoní fa una crida al veïnat i propietaris del nucli antic per a dissenyar un nou programa d’intervenció integral

L’Ajuntament de Solsona està immers en el disseny d’un nou Programa d’intervenció integral del nucli antic per presentar-lo a la propera convocatòria del Pla de barris i viles de la Generalitat de Catalunya. Per això fa una crida al veïnat i propietaris a assistir a la reunió que es farà aquest divendres, dia 30, a les vuit del vespre a la biblioteca Carles Morató.

A través de la cooperativa d’arquitectura, enginyeria i urbanisme Celobert, es recolliran propostes sobre tres eixos principals: rehabilitació d’habitatges, urbanisme de carrers i places i dimensió social del nucli antic. Es farà amb la participació de les regidores adscrites a aquest sector, Maria Moumen i Isabel Pérez, tot aprofitant una de les dues trobades anuals que convoca el consistori, i la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich.

Vint anys després

L’Ajuntament intentarà aconseguir una nova injecció de finançament per donar continuïtat al primer Pla d’intervenció integral del nucli antic, vint anys després de la convocatòria de la Llei de barris a la qual Solsona es va poder acollir. Un dels principals objectius, aquesta vegada, és la rehabilitació dels interiors d’habitatges d’una zona de la ciutat on es registren 230 pisos buits.

La Generalitat de Catalunya preveu mobilitzar 1.600 milions entre uns 120 programes per tot el país entre els anys 2025 i 2029. Solsona, per la seva dimensió, opta a rebre cofinançament per a un pressupost d’entre 3 i 12,5 milions, dels quals el govern català n’assumiria el 70 per cent i la resta aniria a càrrec de les arques municipals i propietaris privats.

Arran de la convocatòria del Pla de barris del 2005 a la qual la ciutat es va acollir, es van invertir 10,2 milions d’euros al nucli antic al llarg de deu anys. Es van remodelar els carrers de la Regata i un tram de Dominics, Sant Llorenç i Sant Pau, inclosa la plaça de Sant Roc, l’exterior del portal del Castell i la connexió amb el passeig; es va construir la biblioteca, obra icònica de tot el pla; es van adequar els espais del Quarto dels Gegants i Cal Carreras, així com les restes arqueològiques dels jardins del Palau Episcopal; es van rehabilitar més de 80 façanes i més de 75 cobertes, i es van dur a terme diverses campanyes de dinamització del comerç, entre altres actuacions.