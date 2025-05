Nova tanda de visites dels regidors i regidores de barri de Solsona

Entre els dies 30 de maig i 7 de juny, l’Ajuntament de Solsona programa una nova tanda de visites dels regidors i regidores de barri, totes concentrades en divendres i dissabte. Són convocatòries obertes al veïnat de cadascun dels disset sectors en què s’organitza el municipi per a facilitar aquest canal de participació ciutadana sobre les qüestions que afecten cada zona. S’hi passarà comptes sobre les peticions formulades a la tardor i es recolliran noves demandes.

Les primeres convocatòries seran el divendres 30. A dos quarts de vuit del vespre, els regidors Albert Colell i Marc Barbens seran al parc infantil de la Cabana d’en Geli, mentre que a les vuit, Maria Moumen i Isabel Pérez atendran els veïns del nucli antic al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató.

En el cas del nucli antic, s’aprofitarà aquesta trobada per recollir propostes ciutadanes per encabir en el programa d’intervenció integral del nucli antic que l’Ajuntament vol presentar a la nova convocatòria del Pla de barris de la Generalitat de Catalunya per beneficiar-se d’una nova injecció de subvencions. 20 anys després de la convocatòria de la Llei de barris a la qual la ciutat es va poder acollir, el consistori intentarà aconseguir finançament per a un nou programa de millora.

Per aquest motiu, es demanarà als veïns i veïnes del centre històric que exposin les seves inquietuds sobre tres eixos temàtics: qüestions urbanístiques de places i carrers, dimensió social del nucli antic i la rehabilitació d’habitatges.

Per al dissabte 31 s’han programat dotze visites de barri. Les primeres seran a les deu del matí; Esther Espluga atendrà el veïnat de Sant Ramon davant del Cine París; Joan Parcerisa i Isabel Pérez el de Cal Xuxa al carrer de les Alzineres; Ramon Montaner i Marc Barbens el del Pont a la placeta de davant l’edifici Tauro; Albert Colell i Jordi Sendarrubias els veïns del Turó de Sant Magí i la zona esportiva a la plaça homònima i Maria Moumen els de la Creu Blanca al camí que mena a la urbanització.

El mateix dia 31 a dos quarts de dotze, Joan Parcerisa visitarà la Plana (al parc infantil); Esther Espluga i Jordi Sendarrubias, el Mirasol (plaça dels Ocells); Ramon Montaner i Isabel Pérez, Cal Llarg (parc infantil), i Albert Colell, els Masos (cruïlla dels carrers del Segre i la Ribera Salada). Finalment, a la una del migdia, Espluga recollirà les inquietuds del barri de la Torregassa (Punt Òmnia), Parcerisa les del Vinyet a la sala cultural de l’ajuntament i Montaner i Jordi Sendarrubias els de la Creu de Sant Joan (pistes poliesportives del carrer de Busa).

Les darreres cites seran el dissabte 7 de juny. A les deu del matí, Pilar Viladrich serà a la font del passeig del Pare Claret per atendre la ciutadania de l’anomenat sector del Camp; a dos quarts de dotze, la mateixa regidora, juntament amb Marc Barbens, es desplaçarà al parc infantil del Tossal i Serrat d’en Mingo, mentre que a les quatre de la tarda la segona tinenta d’alcaldessa serà al parc del Camp del Molí.

Des del 2016

Les visites dels regidors de barri són un dels principals canals de participació ciutadana de l’Ajuntament de Solsona des del 2016. La voluntat del govern municipal és programar-ne dues rondes l’any, una a la primavera i una altra a la tardor. En la majoria de barris també hi assisteixen els regidors adscrits adjunts del grup municipal de Treballem per Solsona, que va manifestar el seu interès a prendre-hi part.

Regidors adscrits als diferents barris/sectors de Solsona:

Joan Parcerisa i Albacete:

Vinyet

La Plana

Cal Xuxa

Pilar Viladrich i Masana:

Tossal i Serrat d'en Mingo

El Camp (passeig i c. de Sant Agustí)

Camp del Molí

Ramon Montaner i Viladrich:

Creu de Sant Joan (Cissa)

El Pont - ctra. de Sant Llorenç

Cal Llarg

Maria Moumen Es Saddouki:

Nucli antic

Creu Blanca i c. de les Vinyes

Esther Espluga i Serra:

Sant Ramon

Mirasol

Torregassa i Sant Jaume

Albert Colell i Riu:

Els Masos

Turó de Sant Magí i zona esportiva

Cabana d'en Geli

Marc Barbens i Casals:

Cabana d'en Geli

El Pont - ctra. de Sant Llorenç

Tossal i Serrat d'en Mingo

Isabel Pérez i Martínez:

Cal Llarg

Cal Xuxa

Nucli antic

Jordi Sendarrubias i Martínez: