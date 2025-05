El Casal ludicoesportiu de les piscines municipals de Solsona incorpora novetats 

L'endemà de Sant Joan, les piscines municipals de Solsona estrenaran la temporada de bany i el seu Casal ludicoesportiu per a la població infantil i juvenil, que funcionarà de dilluns a divendres els matins de nou a una. Enguany l'oferta d'activitats presenta novetats especialment per a la franja d'edat d'11 a 16 anys.

Aquest campus, com sempre, és obert a la població d'entre 3 i 16 anys (nascuts entre el 2009 i el 2021). A banda de l'hora diària de natació, proposa la pràctica de diversos esports, activitats de descoberta de l'entorn i excursions, jocs de pistes, orientació, gimcanes i tallers, entre d'altres. Igual que l'any passat, serà gestionat per l'Escola Catalana de Medi Natural (ESCAMN).

Per tal de fer més atractiva l'oferta per als més grans, els participants dels anys 2009 al 2014 el mes de juliol podran escollir entre dues opcions: Outdoor and sports camp, que consistirà en una programació d'activitats esportives i a l'aire lliure, incloses orientació i trekking, i la JoveXperience, més pensada per a activitats creatives, desafiants i lúdiques. De totes maneres, ambdós grups coincidiran a l'hora de piscina. Així mateix, en el primer cas hi haurà la possibilitat de fer una activitat de dos dies fora les instal·lacions al final de la quinzena, amb un cost addicional.

1.300 places

Aquest any s'ofereixen el casal ofereix 1.300 places per a tot l'estiu, igual com l'any passat, després que se n'ampliés la capacitat per l'augment de la demanda. Els preus es mantenen iguals que l'any passat i oscil·len entre els 36 euros la setmana sencera i els 240 per a deu setmanes. Com sempre, hi ha diversos descomptes segons la modalitat de família.

Les inscripcions, telemàtiques i presencials, s'obriran el dilluns 2 de juny per als nens i nenes empadronats a Solsona i l'endemà per a tota la resta. Els preus "són molt econòmics perquè és un servei subvencionat per l'Ajuntament, en un 35 per cent de mitjana”, assenyala el regidor d'Esports, Joan Parcerisa. “Per això prioritzem els solsonins i solsonines el primer dia d'inscripció, ja que l'any passat algunes famílies es van quedar sense plaça", argumenta.

Per al servei gratuït de canguratge, de vuit a nou del matí i d'una a dues del migdia, la reserva es farà diferent de l'any passat. Una vegada cursada la reserva de plaça a les activitats, les famílies rebran un correu amb les instruccions per a inscriure-shi.

Activitats familiars algunes tardes

A banda d'això, els dimecres de juliol i agost i dos dilluns de juliol, a les mateixes instal·lacions s'organitzaran activitats en horari de tarda obertes a la participació de les famílies. Al llarg de l'estiu s'en concretarà la informació.

Per a més informació, consulteu el fulletó del Casal ludicoesportiu de les piscines municipals de Solsona aquí i el document de preguntes més freqüents aquí. El 9 de juny a dos quarts de vuit del vespre a la sala cultural de l'ajuntament ESCAMN oferirà una sessió informativa adreçada a les famílies per explicar el funcionament del casal i resoldre possibles dubtes.